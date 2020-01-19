سندات أمريكية لأجل 20 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية إصدار سندات لأجل 20 عامًا في النصف الأول؛ لتوسيع قائمة أوراقها المالية من أجل تمويل العجز المتزايد. وقالت الوزارة إنها تسعى إلى تمويل الحكومة بأقل تكلفة ممكنة مع مرور الوقت، مشيرةً إلى أنها سوف تستمر في تقييم إصدار سندات باستحقاقات جديدة أخرى مثل أجل 50 عاماً و100 عام لتحقيق هذا الهدف. وأكدت أنها جمعت تعليقات على هذه الإصدارات المحتملة من المشاركين في السوق، مشيرةً إلى أنه سيكون هناك طلب قوي لسندات مدتها 20 عاماً.