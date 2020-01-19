شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يقفز 16% خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار البلاديوم أكثر من 9% خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مخترقة مستوى 2500 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، بدعم من نقص مزمن في المعروض، وآمال بأن الاقتصاد العالمي قد يبدأ بالتحسن.
وعند أعلى مستوى له في الجلسة، سجل البلاديوم في المعاملات الفورية 2537.06 دولار، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 2469.50 دولار في أواخر جلسة التداول.
وسجل المعدن الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات، أفضل أداء أسبوعي منذ 2001 مع صعوده بأكثر من 16%. ويسجل البلاديوم مستويات قياسية متتالية مع صعوده بأكثر من 50% العام الماضي، بدعم من شح مستمر في المعروض.
ونشرت جنوب إفريقيا، التي تنتج 40% من البلاديوم المستخرج من المناجم في العالم، بيانات الخميس الماضي، تظهر أن إنتاجها من معادن المجموعة البلاتينية، بما في ذلك البلاديوم، هبطت 13.5% في نوفمبر.(رويترز)
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