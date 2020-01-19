شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..مصر تستضيف المنتدى الدولى الثانى حول إحصاءات الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، غدا الأحد، المنتدى الدولى الثانى حول إحصاءات الهجرة، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وحضور عدد كبير من المتحدثين رفيعى المستوى فى الجلسات الافتتاحية للمنتدى، ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى، أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وأميرة الفاضل محمد الفاضل مفوضية الاتحاد الإفريقى للشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى السفير بيترو مونا سفير التنمية والنزوح القسرى والهجرة وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، وجابرييلا راموس رئيس الموظفين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ورونالد سكيلدون، أستاذ فخرى بجامعة ساسكس واستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة ماستريخت.

ويعد المنتدى، الدولى حول إحصاءات الهجرة منصة عالمية فريدة مكرسة لتحسين البيانات المتعلقة بالهجرة بجميع ابعادها وستجمع أكثر من أربعمائة مشارك، بما فى ذلك ممثلون من السلطات الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية والقطاع الخاص، كما تستضيف الحكومة المصرية التى ترأس الاتحاد الافريقى حاليا النسخة الثانية من المنتدى.

وكان اللواء هشام امنة ، محافظ البحيرة ، أكد فى وقت سابق على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بكافة الانجازات والمشروعات العملاقة التى تتم على أرض الوطن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للشباب من خلال عقد الندوات وورش العمل واللقاءات والدورات ووسائل التواصل المختلفة.

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