شكرا لقرائتكم خبر عن 10مؤشرات تكشف تقدم مصر "التنافسية العالمية" فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط عن 10 محاور توضح نتائج برامج الاصلاح الاقتصاد المصرى وانعاكسه على المحاور المختلفة حيث كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط عن المحاور المختلفة لتقدم مصر فى عام 2019 عن عام 2018.

محور أسواق المنتجات انتقلت مصر من المرتبة 121 الى المرتبة 100 بتقدم 21 مركزا.

مؤشر التنافسية فى الخدمات ارتفع ترتيب مصر من 57 الى 33 بتقدم 24 مركزا.

مؤشر الحواجز غير الجمركية تقدمت مصر للمركز 67 بدلا من المركز 81 بفارق 14 مركزا.

مؤشر الاثار السلبية للضرائب والدعم على التنافسية احتلت مصر المرتبة 44 بدلا من 56 بفارق 12 مركز.

مؤشر تنافسية الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 بدلا من 47 ، بفارق 11 مركز.

وبالنسبة لمحور سوق العمل احتلت مصر المركز 126 بدلا من المركز 130.

مؤشر سهولة توظيف عمالة أجنبية احتلت مصر المرتبة 46 بدلا من 103 ، بفارق 57 مركزًا.

مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل لتحتل المركز 46 بدلا من المركز 73 عام 2018، بفارق 27 مركزًا.

مؤشر الإنتاجية والأجور احتلت المركز 58 بدلا من 75 ، بفارق 17 مركزًا.

مؤشر حقوق العمال المركز 104 بدلا من المركز 112 عام 2018، بفارق 8 مراكز.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أكدت أن تقدم مصر فى تلك المؤشرات وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 وأننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد والمشغل الرئيس لفرص العمل.

وأوضحت السعيد ، أن الدولة حققت الكثير من الإنجازات في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 ، مشيرة الى أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو “توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال 18/2019 مقارنة بنمو قدره 2.9% فى 13/2014.