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لماذا تعد النرويج أفضل دولة في جودة الحياة والرفاهية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة

تحسن برامج جودة الحياة من طبيعة الحياة، وتعتمد على عوامل عدة شرحتها المؤشرات العالمية، حيث تعتمد على عدد من المؤشرات والدلائل:

الإسكان

يعد العيش في ظروف سكن مرضية أحد أهم جوانب الحياة، والسكن ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل المأوى، ولكنه ليس مجرد أربعة جدران وسقف. يجب أن يوفر السكن مكانا للنوم والراحة، حيث يشعر الناس بالأمان، وتكون لديهم خصوصية ومساحة شخصية في مكان ما يمكنهم من تربية الأسرة. كل هذه العناصر تساعد في جعل المنزل يعتمد على عدد من النواحي إن توفرت يعد المسكن أحد العوامل المساعدة في جودة الحياة، مثل نفقات السكن، المساكن مع المرافق الأساسية، معدل الغرف بالنسبة لعدد الأشخاص، وتحتل النرويج المرتبة الأولى في هذا الموشر «السكن».

الإيرادات

المال لا يشتري السعادة، إلا أنه وسيلة مهمة لتحقيق مستويات معيشة أعلى وبالتالي رفاهية أكبر، كما يمكن للثروة الاقتصادية الأعلى أن تساعد في الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والإسكان، ويعتمد المال على العوامل الآتية: الثروة المالية المنزلية وصافي دخل الأسرة المعدل، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى فيه.

الوظائف

العمل له فوائد اقتصادية واضحة، ولكن الحصول على وظيفة يساعد الأفراد على البقاء على اتصال مع المجتمع، وبناء الثقة بالنفس، وتطوير المهارات والكفاءات، كما أن المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات التوظيف أكثر ثراء، وأكثر استقرارا من الناحية السياسية وأكثر صحة، ويعتمد المؤشر على العوامل التالية: معدل التوظيف، معدل البطالة طويل الأجل، متوسط ​​الدخل، الأمن الوظيفي، وتحتل أيسلندا المرتبة الأولى.

التواصل الاجتماعي

البشر هم مخلوقات اجتماعية، وبالتالي فإن تواتر اتصالنا بالآخرين ونوعية علاقاتنا الشخصية هي عوامل حاسمة لرفاهيتنا، وتشير الدراسات إلى أن الوقت الذي يقضيه الشخص مع الأصدقاء يرتبط بمستوى ​​أعلى من المشاعر الإيجابية ومستوى ​​أقل للمشاعر السلبية من الوقت الذي يقضيه بطرق أخرى، ويقاس عن طريق شبكة الدعم الاجتماعي، وتحتل أيسلندا المرتبة الأولى.

التعليم

يلعب التعليم دورا أساسيا في تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة للمشاركة بفعالية في المجتمع والاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك، قد يحسن التعليم حياة الناس في مجالات مثل الصحة والمشاركة المدنية والمصالح السياسية والسعادة. وتشير الدراسات إلى أن الأفراد المتعلمين يعيشون لفترة أطول، ويشاركون بنشاط أكبر في السياسة وفي المجتمع الذي يعيشون فيه، ويرتكبون جرائم أقل ويعتمدون بدرجة أقل على المساعدة الاجتماعية، ويعتمد على العوامل التالية: عدد سنوات التعليم، مهارات الطلاب، التحصيل العلمي، وتحتل فنلندا المرتبة الأولى.

البيئة

نوعية البيئة المحلية لها تأثير مباشر على صحتنا ورفاهنا، فالبيئة غير الملوثة مصدر للرضا، وتحسن الحالة العقلية، وتسمح للناس بالتعافي من ضغوط الحياة اليومية وأداء النشاط البدني. إن الوصول إلى المساحات الخضراء على سبيل المثال جزء أساسي من جودة الحياة. لا تعتمد اقتصاداتنا على العمال الأصحاء والمنتجين فحسب، بل تعتمد أيضا على الموارد الطبيعية مثل المياه والأخشاب ومصايد الأسماك والنباتات والمحاصيل، لذلك فإن حماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية تظل أولوية طويلة الأجل لكل من جيلنا والجيل القادم، ويقاس عن طريق مدى تلوث الهواء وجودة المياه، وتحتل النرويج المرتبة الأولى.

المشاركة المدنية

الثقة في الحكومة أمر ضروري للتماسك الاجتماعي والرفاهية، واليوم أكثر من أي وقت مضى يطالب المواطنون بمزيد من الشفافية من حكوماتهم. المعلومات حول من ولماذا وكيفية اتخاذ القرار أمر ضروري لمحاسبة الحكومة، والحفاظ على الثقة في المؤسسات العامة ودعم مجال المنافسة على مستوى الأعمال. إن زيادة الشفافية ليست فقط مفتاح الحفاظ على النزاهة في القطاع العام، ولكنها تساهم في تحسين الحكم. في الواقع، يمكن أن يؤدي الانفتاح والشفافية في نهاية المطاف إلى تحسين الخدمات العامة عن طريق تقليل مخاطر الاحتيال والفساد وسوء إدارة الأموال العامة، ويقاس عن طريق إقبال الناخبين وإشراك أصحاب المصلحة في وضع اللوائح، وتحتل أستراليا المرتبة الأولى.

الصحة

الصحة الجيدة هي واحدة من أهم الأشياء بالنسبة للناس، كما أنها تجلب عددا من المزايا الأخرى، بما في ذلك تعزيز الوصول إلى التعليم وسوق العمل، وزيادة الإنتاجية والثروة، وتقليص تكاليف الرعاية الصحية، والعلاقات الاجتماعية الجيدة، وبالطبع لفترة أطول، وتقاس عن طريق متوسط ​​العمر المتوقع والصحة الذاتية المبلغ عنها، وتحتل كندا المرتبة الأولى.

الرضا عن الحياة

يمكن أن يكون قياس المشاعر ذاتيا للغاية، ولكنه مع ذلك يشكل تكملة مفيدة لبيانات أكثر موضوعية عند مقارنة جودة الحياة عبر البلدان. يمكن أن تقدم البيانات الشخصية تقييما شخصيا لصحة الفرد وتعليمه ودخله وإشباعه الشخصي وظروفه الاجتماعية. تستخدم المسوحات، على وجه الخصوص، لقياس مدى الرضا عن الحياة والسعادة، وتحتل كندا والنرويج المرتبة الأولى.

الأمن والسلامة

الأمان الشخصي هو عنصر أساسي لرفاهية الأفراد، ويشمل مخاطر تعرض الأشخاص للاعتداء الجسدي أو الوقوع ضحية لأنواع أخرى من الجرائم. قد تؤدي الجريمة إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، فضلا عن الألم الجسدي، والإجهاد والقلق الناتج عن الصدمة. ويبدو أن أحد أكبر آثار الجريمة على رفاه الناس هو الشعور بالضعف الذي تسببه، ويقاس الأمن عن طريق مدى الشعور بالمشي الآمن وحيدا في الليل ومعدل جرائم القتل، وتحتل النرويج المرتبة الأولى.

توازن الحياة مع العمل

يشكل إيجاد توازن مناسب بين العمل والحياة اليومية تحديا يواجهه جميع العمال، والأسر تتأثر بشكل خاص. القدرة على الجمع بنجاح بين العمل والالتزامات العائلية والحياة الشخصية مهمة لرفاه جميع أفراد الأسرة. يمكن للحكومات المساعدة في معالجة هذه القضية من خلال تشجيع ممارسات العمل الداعمة والمرنة، مما يسهل على الآباء والأمهات تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة المنزلية. ويقاس التوازن عن طريق الموظفين الذين يعملون لساعات طويلة، والوقت المخصص لقضاء وقت الفراغ والعناية الشخصية، وتحتل هولندا المرتبة الأولى.

بينما الفقرات أعلاه تضع النقاط المهمة على جودة الحياة إلا أن بعض المواقع العالمية تذهب بتصنيف أدق، حيث إن جودة حياة الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام وفي كل قسم توجد نقاط تساعد على تحسينها.

الاحتياجات الأساسية

لأجل جودة حياة جيدة يحتاج الفرد لأن يتوفر لديه:

1 - ا لغذاء الكافي، ويقاس عن طريق معرفة عدد ناقصي التغذية بالنسبة المئوية من مجموع السكان

يتم تعريف الغذاء الكافي بتوفر الحد الأدنى من الطاقة الغذائية على الأقل لكل شخص، وهو واحد من الشروط الأساسية جدا للناس من أجل التنمية المناسبة.

احتلت ألبانيا وأستراليا والنمسا المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

2 - المياه الكافية للشرب، وذلك عن طريق معرفة عدد الأشخاص بنسبة% من إجمالي السكان، مع الوصول المستدام لمصدر مياه محسن، وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، فإن الوصول إلى مصدر مياه محسن يعني توفر 20 لترا على الأقل من مياه الشرب المأمونة لكل شخص يوميا، وأن تكون متاحة في حدود كيلومتر واحد من مسكن المستخدم. يشمل مصدر المياه المحسن التوصيلات المنزلية، والأنابيب العمومية، وحفر الآبار، وحفر الآبار المحمية، والينابيع المحمية، وجمع مياه الأمطار.

احتلت أرمينيا وأستراليا والنمسا المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

3 - الصرف الصحي الآمن ويقاس عن طريق عدد الأشخاص بنسبة% من إجمالي السكان، مع إمكانية الوصول المستدام إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة.

الصرف الصحي يعني جمع ونقل ومعالجة والتخلص من أو إعادة استخدام فضلات الإنسان أو مياه الصرف المنزلية، سواء من خلال أنظمة جماعية أو من خلال منشآت تخدم أسرة واحدة أو مؤسسة. ويشمل الصرف الصحي المحسن أيا مما يلي: مرافق التخلص من الفضلات والتخلص من المياه العادمة، توصيل المجاري العامة، التوصيل بخزان الصرف الصحي، المراحيض المتدفقة، مرحاض الحفرة البسيط، وحفرة محسنة ذات تهوية.

احتلت أستراليا والنمسا وقبرص المراتب الثلاث الأولى على التوالي

التنمية الشخصية والصحة

لأجل جودة حياة جيدة يحتاج الفرد لأن يتوفر لديه

4 - التعليم - نسبة الالتحاق الإجمالية للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي (مجتمعة)

نسبة التسجيل الإجمالية مجتمعة تعبر عن عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، بغض النظر عن العمر، كنسبة مئوية من عدد السكان في سن المدرسة الرسمية للمستويات الثلاثة.

بما أن جميع الطلاب مدرجون، بغض النظر عن العمر، يمكن أن تكون النسبة أكثر من 100%، يحدث هذا عندما يتم تسجيل الطلاب الأصغر سنا أو الأقدم من سن المدرسة الرسمية.

احتلت بلجيكا وأستراليا وفنلندا المراتب الثلاث الأولى على التوالي

5 - حياة صحية - العمر المتوقع عند الولادة في عدد سنوات الحياة الصحية.

عادة يستخدم متوسط العمر المتوقع عند الولادة كتدبير لمستوى الرعاية الصحية في البلد، ومع ذلك، قامت منظمة الصحة العالمية بتنقيح هذا التدبير في عام 2002، مما أسفر عن متوسط العمر المتوقع الصحي المعدل،

هذا هو عدد السنوات التي يتوقع أن يعيش فيها مولود جديد ناقص عدد السنوات التي قضاها في حالة صحية سيئة. وبالتالي لا يؤخذ في الاعتبار متوسط عدد السنوات التي يعيشها الناس فحسب، بل أيضا في صحتهم.

احتلت اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

6 - المساواة بين الجنسين - مؤشر الفجوة بين الجنسين

مؤشر الفجوة بين الجنسين، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا، هو مؤشر شامل، يعتمد على 14 مؤشرا مجمعا إلى 4 فئات:

1 - المشاركة الاقتصادية والفرص (الرواتب، مستويات المشاركة والوصول إلى العمالة ذات المهارات العالية).

2 - التحصيل العلمي (الوصول إلى التعليم الأساسي والتعليم العالي).

3 - التمكين السياسي (التمثيل في هياكل صنع القرار).

4 - الصحة والبقاء (العمر المتوقع ونسبة الجنس).

احتلت أيسلندا وفنلندا والنرويج المراتب الثلاث الأولى على التوالي

- مجتمع متوازن

لأجل جودة حياة جيدة يحتاج الفرد أن يتوفر لديه

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7 - توزيع الدخل - نسبة دخل أغنى 10% إلى أفقر 10% من الناس في بلد ما.

يقوم هذا المؤشر بتقييم مستوى المساواة في توزيع الدخل لأغنى 10% على أفقر 10% من الناس في بلد ما. ومن المفترض أن يسهم المستوى المنخفض من عدم المساواة في بناء مجتمع مستقر، في حين أن مستوى عاليا من عدم المساواة يثير الاضطرابات في المجتمع.

احتلت أذربيجان وأوكرانيا وكازاخستان المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

8 - النمو السكاني - التغير خلال 5 سنوات في الحجم الإجمالي للسكان (% من إجمالي السكان)

مزيد من السكان على وجه الأرض يعني طلبا أكبر على المساحة المحدودة المتاحة والموارد الأخرى على كوكبنا، عدد من هذه الأخيرة غير قابل للتجديد. بالنسبة للطبيعة، للإمدادات الغذائية، للموارد، وما إلى ذلك، سيكون عدد السكان أقل، وفي هذا الصدد، فإن النمو السكاني السلبي، أي انخفاض عدد السكان بدلا من النمو السكاني المستمر والمتسارع الذي نواجهه اليوم في عدد من البلدان أمر إيجابي.

احتلت سوريا وجورجيا ولاتفيا المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

9 - الحكم الرشيد - مجموع مؤشرات الحوكمة العالمية الستة، وهي (الصوت والمساءلة، الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، الجودة التنظيمية، سيادة القانون، مكافحة الفساد)

يستخدم البنك الدولي مقياسا من +2.5 إلى -2.5 لكل عنصر، لذلك بإضافة واحد يحصل على مقياس +15 إلى -15. بالنسبة لمباحث أمن الدولة، تم دمج هذه القضايا الست في مؤشر واحد، معبرا عن مستوى الحكم الرشيد.

احتلت نيوزيلندا وفنلندا وسويسرا المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

2- جودة البيئة

- الموارد الطبيعية

10 - التنوع البيولوجي - وتمشل التنوع البيولوجي في منطقة الغابات، حيث يدرس التغير على مدى 10 سنوات، والمناطق المحمية، حيث يقاس حجم مساحة الأرض المحمية (في إجمالي مساحة الأرض)

يتم التعبير عن التنوع البيولوجي من خلال مؤشرين فرعيين: تغير مساحة الغابات التي تبلغ 10 سنوات وحجم المناطق المحمية في% من إجمالي مساحة أراضي البلد.

احتلت الجبل الأسود أو مونتينيغرو ولاوس وجمهورية الدومنيكان المراتب الثلاث الأولى على التوالي

11 - الموارد المائية المتجددة - المسحوبات السنوية للمياه (م 3 للفرد) كنسبة مئوية من موارد المياه المتجددة

لرصد مدى كفاية واستنزاف موارد المياه العذبة، يعبر مؤشر الموارد المائية المتجددة عن استهلاك المياه سنويا كنسبة مئوية من مجموع موارد المياه المتجددة المتاحة. ويشمل هذا مجموع الموارد المائية الداخلية والخارجية (التي تتدفق من البلدان المجاورة).

احتلت سيراليون وغينيا والكاميرون المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

12 - الاستهلاك - آثار بيئية ناقص انبعاثات الكربون

كخلاصة للاستهلاك، تم استخدام البصمة البيئية ناقص بصمة الكربون، وهذه الأخيرة مدرجة بالفعل في مؤشر مباحث أمن الدولة، حسب مؤشر انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

احتلت باكستان وهاييتي وبنجلاديش المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

- المناخ والطاقة

13 - استخدام الطاقة - (استخدام الطاقة للفرد الواحد)

يتم تعريف استخدام الطاقة على أنه إنتاج + واردات - صادرات - تغييرات في المخزون.

احتلت نيجيريا وبنجلاديش والسنغال المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

14 - توفير الطاقة - نسبة التغير في استخدام الطاقة على مدى 4 سنوات

في عدد من الأماكن والمناطق حول العالم، يتم وضع الأهداف لتقليل استهلاك الطاقة، ويمكن رصد نتائج خطط وأنشطة الحد من استخدام الطاقة بواسطة هذا المؤشر.

احتلت سوريا وكوريا الشمالية وقبرص المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

15 - غازات الاحتباس الحراري - انبعاثات CO2 للشخص الواحد في السنة.

يستخدم هذا المؤشر المقياس الشائع لانبعاث غازات الاحتباس الحراري، كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعث، وبالتالي لا يتم تضمين انبعاثات الغازات الدفيئة الأخرى، مثل CH4 وN2O وHFCs وPFCs وSF6.

احتلت جمهورية الكونغو الديموقراطية، وإثيوبيا، ونيجيريا المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

16 - الطاقة المتجددة - استهلاك الطاقة المتجددة كنسبة مئوية من إجمالي استهلاك الطاقة

يعبر استهلاك الطاقة المتجددة عن حصة الطاقة التي تنتجها مصادر الطاقة المتجددة بنسبة% من إجمالي الطاقة، وفقا للتعريف الذي تستخدمه الوكالة الدولية للطاقة، فإن الطاقة المتجددة تشمل الطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية الحرارية، والمد والجزر، والأمواج، والمحيطات، والرياح، والكتلة الحيوية الصلبة، والغازات من الكتلة الحيوية، والكتلة الحيوية السائلة، والنفايات البلدية المتجددة.

احتلت باراغواي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

جودة الاقتصاد

- الانتقالية

17 - الزراعة العضوية - نسبة مساحة الزراعة العضوية من إجمالي المساحة الزراعية لبلد ما.

يتم التعبير عن الزراعة العضوية في مساحة الأراضي المزروعة وتحويلها بالكامل، والتي تم تحويلها عضويا كنسبة من إجمالي المساحة الزراعية.

احتلت النمسا والسويد وإستونيا المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

18الادخار الحقيقي - التوفير الحقيقي (التوفير الصافي المعدل) كنسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي (GNI)

تقوم المدخرات الأصلية بقياس المعدل الحقيقي للوفورات في الاقتصاد بعد أخذ الاستثمارات في رأس المال البشري بعين الاعتبار، واستنزاف الموارد الطبيعية والأضرار الناجمة عن التلوث.

احتلت سنغافورة وبستونيا والصين المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

- الاقتصاد

19 - الناتج المحلي الإجمالي - الناتج المحلي الإجمالي للفرد، تعادل القوة الشرائية الدولية الحالية دولار

الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل بلد ما في فترة معينة، وهو مقياس لاقتصاد البلد بقدر ما يتعلق الأمر بالمال. للتمكين من إجراء مقارنة عادلة بين البلدان، يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعادل القوة الشرائية، بمعنى أن سعر الصرف يتم تعديله بحيث يكون لسعر مماثل في بلدين مختلفين السعر نفسه عندما يعبر عنها بالعملة (الدولار الدولي الحالي).

احتلت قطر ولوكسمبورج وسنغافورة المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

20 - التوظيف - نسبة عدد العاطلين عن العمل من إجمالي القوى العاملة.

العمالة مؤشر شائع لقياس وضع اقتصاد البلد، علاوة على ذلك، يعد العمل بالنسبة لمعظم الناس شرطا مهما لإمكانات تنمية الذات.

احتلت قطر وكمبوديا ورواندا ونيجيريا والجزائر المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

21 - الدين العام - نسبة مستوى الدين العام للبلد من الناتج المحلي الإجمالي.

يحدد مقدار الدين العام للبلد المدفوعات السنوية على الفائدة والإطفاء، وهذا يحدد التوزيع الحر لميزانية الحكومة، وبالتالي فهو مؤشر مهم للاقتصاد، وكذلك بالنسبة للمجتمع ككل.

احتلت أستونيا ونيجيريا والجزائر المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

أفضل الدول في جودة الحياة

1- النرويج

تعد النرويج من أفضل الدول في جودة الحياة، من حيث أدنى مستويات البطالة طويلة الأجل، وتحقيق مستوى معيشة عال مقارنة بمعظم البلدان الأخرى، حيث تحتل النرويج المرتبة الأولى في مجال الأمن الشخصي والرفاهية الذاتية، وتحتل مرتبة أعلى من المتوسط ​​في نوعية البيئة، والوظائف والأرباح، والدخل والثروة، والتعليم والمهارات، والإسكان، والتوازن بين العمل والحياة، والمشاركة المدنية، والروابط الاجتماعية، والحالة الصحية.

في النرويج، يبلغ متوسط ​​الدخل الفردي المعدل الصافي للأسرة المعيشية 35,935 دولارا أمريكيا في السنة، وهو أعلى من المتوسط ​​الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) البالغ 563, 30 دولارا أمريكيا في السنة.

فيما يتعلق بالعمالة، فإن حوالي 74% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما في النرويج يحصلون على عمل مدفوع الأجر.

نحو 76% من الرجال يعملون بأجر، مقارنة مع 73% من النساء.

نحو 3% من الموظفين يعملون لساعات طويلة جدا، أقل بكثير من المتوسط ​​الذي حددته ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 13%، مع 5% من الرجال يعملون لساعات طويلة جدا مقارنة مع 1% فقط من النساء.

أكمل 82% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 مرحلة التعليم الثانوي العالي.

82 % من الرجال أتموا بنجاح المرحلة الثانوية مقارنة بـ83% من النساء.

من حيث جودة نظام التعليم، سجل الطالب المتوسط ​​504 في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم.

فيما يتعلق بالصحة، فإن متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة في النرويج هو 82 سنة.

تعمل النرويج بشكل جيد من حيث جودة المياه، حيث يقول 96% من الناس إنهم راضون عن جودة مياههم.

فيما يتعلق بالمجال العام، هناك شعور قوي بالمشاركة المجتمعية والمستويات العالية من المشاركة المدنية في النرويج، حيث يعتقد 94% من الناس أنهم يعرفون شخصا يمكنهم الاعتماد عليه في وقت الحاجة.

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