مصر تطرح مناقصة لشراء زيوت نباتية للتسليم في مارس

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم السبت إنها تسعى عبر مناقصة عالمية طرحتها لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس على أن يكون تاريخ التسليم في الفترة بين الثالث و17 من مارس آذار.
وأضافت الهيئة أنها تطلب شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الأربعاء.
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