شكرا لقرائتكم خبر عن "ماونتن فيو" توقع عقود إنشاءات جديدة بقيمة 3.5 مليار لمشروع "iCity" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرمت شركة "ماونتن فيو" عقود إنشائية مع مجموعة من المقاولون من ضمنهم مكتب المهندسون الاستشاريون العرب "محرم باخوم" وشركة دار المعمار للهندسة DME و"ريدكون" بقيمة 3.5 مليار جنيه مصرى، وذلك لتولى وتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بموقع مشروع “iCity”. وأعلنت الشركة أنه بحلول يونيو من عام 2020 الحالى، ستبدأ الشركة فى تسليم 1200 وحدة سكنية فى المشروع.

تم تكليف الشركات بموجب هذه الاتفاقيات الجديدة بتولى تمهيد الطرق وتسويتها، وأعمال الإحلال والخرسانة والتشطيب بالإضافة إلى فحص التربة وصلاحيتها مع جميع أعمال الحفر والقيام بالاستكشاف للمراحل التالية.

من جانبه وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو،: "نسعى فى "ماونتن فيو" إلى التعاون مع مزيد من الكيانات والشركات التى تساهم فى تنمية مشروعاتنا بما يحقق رؤيتنا فى تطوير مشروعات عقارية مميزة عن باقى المنتجات العقارية الأخرى فى السوق المصري. استعنا بنخبة من خبراء الإنشاءات على مستوى السوق من أجل تولى الأعمال الإنشائية والانتهاء منها فى أسرع وقت وبأعلى جودة، لنتمكن من تسليم أولى مراحل المشروع خلال العام الحالى".

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وأضاف سيلمان: "اليوم، لدينا أكثر من 5000 عامل يعملون وفقًا لنظام مناوبات دورية على مدار اليوم، بالإضافة إلى مصانع الطوب والانترلوك التى إنشاتها مجموعة دار المعمار من أجل توفير أعلى طاقة انتاجية، واستخدام أحدث الآلات المستخدمة والمعروفة بجودتها عالميًا فى مجال الإنشاءات، من أجل الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وتقديم أفضل جودة تنفيذية للمشروع.

تعد شركه "ماونتن فيو iCity" من أكبر المشروعات العقارية فى السوق المصرية التى أحدثت طفرة واضحة بالسوق العقارى المصرى منذ انطلاقه، حيث وضعت فيه "ماونتن فيو" استثمارات تخطت حاجز الـ 8 مليار جنيه على مساحة 2 مليون ومائه ألف متر مسطح (500 فدان). كما أنه من بين أول وأهم المشروعات الاستراتيجية التى تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر، فى إطار الشراكة الفاعلة بين الحكومة المصرية والشركات الخاصة والكيانات الاقتصادية الكبرى.

الجدير بالذكر أن "ماونتن فيو" تستعد لطرح وحدات جاهزة التسليم داخل مشروع “iCity” فى مرحله“Club Park” بالإضافة لاستعدادها لبدء افتتاح المرحلة الأولى من نادى ماونتن فيو بحلول نهاية العام الحالي.