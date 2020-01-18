شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الفاصوليا لـ8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 18- 1- 2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المعلنة فى سوق العبور للجملة، وأعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرارا فى السوق، وذلك فى ظل زيادة الانتاج المحلى من بعض السلع والأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن أسعار الأصناف انخفضت بنسب تصل إلى 50% .

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الطماطم شهدت استقرارا بين 2 – 5 جنيهات، وأن أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 - 10 مقابل11- 15 جنيهات الأسبوع الماضى، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5 جنيهات، فيما تراوح أسعار الباذنجان البلدى بين 4 - 7 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما سجل سعر الكوسة 6-9 جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.