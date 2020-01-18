شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم السبت 18-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 18-1-2020، حيث ثبت سعر الريال عند 4.19 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك لأهلى المصرى، الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741، هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وجاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.20 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.19 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.19 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.13 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.18 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.19 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

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وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد ارتفع بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 27.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8459.80 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.26% رابحاً 233.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7391.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 168.7 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 118 شركة، فيما تراجع 64 سهما.