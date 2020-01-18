سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم «السبت 18 يناير»

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2020.

وبلغ سعر الدولار نحو 15.80 جنيه للشراء، و 15.90 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وسجل متوسط سعر الدولار، امام الجنيه المصرى، في البنك المركزي، نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.77 جنيه للشراء، 15.87 جنيه للبيع.