استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2020.
وبلغ سعر الدولار نحو 15.80 جنيه للشراء، و 15.90 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وسجل متوسط سعر الدولار، امام الجنيه المصرى، في البنك المركزي، نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.77 جنيه للشراء، 15.87 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم «السبت 18 يناير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.