شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السابق: اتفاق مع بريطانيا على توقيع اتفاقية بعد خروجها من الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، إنه تم الاتفاق خلال توليه الوزارة، مع الجانب البريطانى على وضع اتفاقية تجارة حرة جديدة بين الجانبين المصرى والبريطانى، بعد انتهاء خروج بريطانيا نهائياً من الاتحاد الأوروبى، موضحا أن الجانب البريطانى يرغب فى التفاوض مع مصر حول الشروط الجديدة ووضع أعمال تحضيرية لكيفية سير التبادل التجارى مستقبلا، إلا أنه تم الاتفاق على الانتظار لحين توقيت الخروج النهائى وبدء المفاوضات بعدها، والذى من المتوقع أن يتم الفترة المقبلة.

وأوضح نصار، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن هناك 500 أتوبيس يسير فى شوارع بريطانيا صناعته مصرية 100% وتم تصديرهم من مصر فى فترة زمنية من 7 إلى 8 سنوات، وهو انجاز حقيقى للصناعة المصرية فى الدخول للسوق الأوروبى بمنتجات محلية الصنع، لافتا إلى أن التعاقدات الجديدة على الصادرات أو الواردات بين البلدين ستتم عقب الانتهاء من وضع كافة الشروط حول فرض الجمارك أو التعامل بنفس الشروط السابقة "زيرو جمارك " مرة أخرى.

وتدرس وزارة التجارة والصناعة سير عمليات التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان خروجها نهائيا من الاتحاد الأوروبى والمحدد نهاية يناير الجارى، ومن المقرر أن يعقد الجانبين المصرى والبريطانى جلسات تفاوضية للنظر فى الشروط المحددة التى تربط العلاقة بين البلدين.

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وكانت المعاملات التجارية بين البلدين تخضع لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تنص على منح الصادرات والواردات بين دول الاتحاد الأوروبى مع مصر "زيرو جمارك"، ولابد من وضع اتفاق جديد لشكل العلاقة بين البلدين .

من الجدير بالذكر، أن بريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأكبر فى السوق المصرية، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا نحو 2 مليار جنيه إسترلينى، كما أن المحفظة الاستثمارات البريطانية فى مصر تقدر بنحو 5.4 مليار دولار ، وبلغ حجم الواردات المصرية من بريطانيا 1.147 مليار جنيه إسترلينى فى 2018 ، كما سجلت حجم الصادرات المصرية إلى بريطانيا 818 مليون جنيه إسترلينى فى 2018 بزيادة 26% عن عام 2017.