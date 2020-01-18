شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يسلم عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم اليوم السبت، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عدد من الوحدات السكنية، لمستحقيها من محدودى الدخل بمدينة بدر، ويعقب ذلك تفقد لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها داخل المدينة.

‫وكان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أكد أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (عمارة 53) بمشروع "سكن مصر"بالمرحلة الأولي بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر، بنسبة إنجاز بلغت حوالي 96%.

‫وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: جارٍ تنفيذ عدد 9024 وحدة (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقي بنسبة إنجاز نحو 60%، مشيراً إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 115م2 : 118م2، كما يولي جهاز المدينة اهتماماً كبيراً بالمشروع ليتم الانتهاء منه في أسرع وقت.

‫وقال المهندس عمار مندور، جارٍ طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة حسب تنسيق الموقع بمشروع وحدات العاملين بالعاصمة، موضحاً أن الجولة جاءت في إطار المتابعة المستمرة والتواصل المباشر لإزالة أية عقبات تحول دون تنفيذ المشروعات بالمدينة.

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وأوضح أنه جارى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، وجارٍ استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز.

وأضاف: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي، وجارٍ تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع، بمنطقة الامتداد الشرقي، بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارٍ تنفيذ 8424 وحدة سكنية (351 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمنطقة الامتداد الشرقي، وتم وجارٍ طرح وإسناد تنفيذ 32424 وحدة (1351 عمارة).

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه تم استلام 5 مراكز طبية بمناطق مختلفة ومن ضمنها مركز طبى للتأمين الصحي، وجارٍ تنفيذ 7 مراكز طبية ووحدة صحية بمناطق مختلفة بالمدينة، وتم افتتاح وتشغيل مدرسة تحيا مصر للتعليم الأساسي، ومدرسة طلعت حرب للتعليم الفندقي، وجارٍ تنفيذ 8 مدارس بمناطق مختلفة بالمدينة، وتم الانتهاء من رفع كفاءة نقطة الشرطة بحي الأمل، والانتهاء من تنفيذ وحدة فيش جنائي بقسم شرطة الحي الثالث، وجارٍ تخصيص مجمع خدمات شرطية على مساحة 11 فداناً على طريق الروبيكى، مضيفاً أنه تم تشغيل 20 سيارة نقل داخلي وخارجي لمناطق (الجيزة – السلام – رمسيس)، وتم تشغيل خطوط نقل للأقاليم ومحافظات الصعيد من خلال التعاون مع السوبر جيت.