شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل الإغلاق عند مستويات قياسية متوالية وتحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى مستويات قياسية جديدة في ظل استمرار الحالة الإيجابية بعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن توقيع الاتفاق الجزئي يعد أهم صفقة في تاريخ البلاد كما أنه سيعيد للولايات المتحدة 250 مليار دولار عبر مشتريات صينية من السلع الأمريكية.



أما المسؤولون الصينيون، فقد أبدوا تفاؤلاً بشأن الاتفاق التجاري مشيرين إلى أنه سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة مستقبلاً.



وكشفت بيانات حكومية عن استمرار نمو سوق الإسكان في الولايات المتحدة بعد ارتفاع تصاريح البناء وزيادة وتيرة بناء المنازل الجديدة في الشهر الأخير من العام الماضي.



وفي سياق آخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموا بنسبة 6% في القراءة الفصلية عن االربع السنوي الأخير من عام 2019.

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وفي سوق النفط، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة أقل من 0.1% مغلقا عند 58.54 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%، وسجل أعلى سعر عند 58.9 دولار وأقل سعر عند 58.2 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.4% وأغلق عند 64.85 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 65.1 دولار وأقل سعر عند 64.4 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% إلى 29348 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 29373 نقطة وأقل مستوى عند 29290 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 9389 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%، وسجل أعلى مستوى عند 9393 نقطة وأقل مستوى عند 9347 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 3329 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وبلغ أعلى مستوى عند 3329.8 نقطة وأقل مستوى عند 3319 نقطة.