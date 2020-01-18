شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تمحو خسائرها وتغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة متخلصة من الخسائر التي سجلتها في بداية الجلسة، وأعاد المستثمرون التركيز على المكاسب من المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين الولايات المتحدة والصين.



ومع ذلك، يخشى محللون من عدم التزام الجانب الصيني بشروط الاتفاق التجاري الجزئي والتي يتطلب منها شراء سلع ومنتجات من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار في عامين.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن الاتفاق التجاري المرحلي سوف يعيد لبلاده 250 مليار دولار في شكل مشتريات صينية على السلع والخدمات التي تصدرها الولايات المتحدة إليها.

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وكانت بيانات حكومية قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6% خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي، وهو ما اتسق مع التوقعات.



ويخشى مراقبون أيضاً من وفرة المعروض من السلع الزراعية في أمريكا الجنوبية لا سيما الببرازيل والأرجنتين وسط توقعات بموسم حصاد قوي.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 9.29 دولار للبوشل، وسجلت اعلى سعر عند 9.33 دولار وأقل سعر عند 9.20 دولار.