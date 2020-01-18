شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: تحديث البيانات يضمن وصول الدعم لمستحقيه والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد القحطاني بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة؛ للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين.
وأشار إلى أن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.
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