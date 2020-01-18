الاقتصاد

«حساب المواطن»: تحديث البيانات يضمن وصول الدعم لمستحقيه

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أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة والتي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقا إلى جانب رفع كفاءة الدعم، داعيا من لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير؛ حتى تتم دراستها للدخول في دورات الأهلية «القادمة» من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

وأفاد القحطاني بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة؛ للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين.

وأشار إلى أن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

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