شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا في مجال الإدارة الضريبية والان نبدء بالتفاصيل

وقعت هيئة الزكاة والدخل مذكرة تفاهم مع إدارة الضرائب الاتحادية في روسيا، تهدف إلى تبادل المعارف في مجال الإدارة الضريبية والتنسيق في المجال الدولي والمشاركة في تنظيم الندوات والحلقات ومجموعات العمل والزيارات الميدانية ذات الصلة بالإدارة الضريبية في البلدين.

وتتضمن الاتفاقية استفادة الأطراف من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة لتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك وحسب اتفاق الأطراف، وتشكيل مجموعات مشتركة ومتخصصة لوضع خطط تنفيذية لأي برامج أو مبادرات أو مشاريع ذات اهتمام مشترك وحسب اتفاق الأطراف، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات المتوافرة لدى أي طرف لنقل الخبرة والمعرفة إلى الطرف الآخر لمدد طويلة أو قصيرة وحسب اتفاق الأطراف.

وتستهدف الاتفاقية تدريب منسوبي أي من الأطراف لدى الطرف الآخر حسب اتفاق الأطراف، والتعاون في أي مجال آخر ذي صلة وحسب الحاجة واتفاق الأطراف، التي تسهم في تقريب أعمال إدارتي الضرائب لبعضهما، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظم تقنية المعلومات المباشرة.

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وتتفق الأطراف مسبقا على الخبراء الذين يختارهم طرف للعمل مع الطرف الآخر وقبل مباشرتهم العمل، ويعين كل طرف ممثلين عنه لتنسيق الاتصالات مع الطرف الآخر؛ من أجل مراقبة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك وبالطريقة المتفق عليها بين الأطراف وفقا لهذه المذكرة، ولن تستعمل الأطراف المعلومات والمستندات التي تحصل عليها بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المحددة في المذكرة، أو تنقل المعلومات، والمستندات المتبادلة إلى طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف المزود لمثل هذه المعلومات أو المستندات.

ووفقا للمذكرة يتحمل كل طرف تكاليف السفر والسكن لمنسوبيه وخبرائه وأي من موظفيه الآخرين في شأن أي نشاط بموجب هذه المذكرة، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، فيما أن أي خلاف ينشأ بين الأطراف حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ينظر فيه ويحل وديا بينهما، وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم الطرف الروسي إشعارا مكتوبا من الطرف السعودي يفيد بانتهاء الإجراءات الداخلية اللازمة لتطبيق هذه المذكرة.

واتفق الطرفان على أن مدة المذكرة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليها، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يبلغ طرف الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل 3 أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.