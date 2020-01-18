شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة حفر الباطن: «إرادة وريادة» يعزز الاستثمارات والتوطين والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس غرفة حفر الباطن، رفيدان المطيري، أن ملتقى «إرادة وريادة» الذي يهتم بريادة الأعمال سيشجع الشركات والمؤسسات للاستثمار والمساهمة في تطوير برامج تنمية المحافظة، وإحداث شراكات مجتمعية فاعلة تساهم في خدمة المجتمع، مضيفاً: إن الغرفة تسعى وبشكل مستمر لتنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال لدعم فرص التوطين والاتجاه نحو اقتصاد مزدهر، والارتقاء بثقافة العمل الحر من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة، وأسس بناء المشاريع الصحيحة وخيارات التمويل المناسبة.

جاء ذلك بمناسبة ختام فعاليات ملتقى «إرادة وريادة» التي دشنها صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، فيما شهد الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام إقبالاً كبيراً من شباب وفتيات المحافظة، حيث تضمن فعالياتٍ وورشًا وندواتٍ وجلساتٍ حواريةً واستشارية تهدف إلى تمكين الشباب للوصول إلى منصة ريادة الأعمال، وإرشادهم إلى الطرق السليمة والصحيحة للبدء بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة من خلال المحاور التي أشار لها المشاركون والمتخصصون ورواد الأعمال، الذين أجابوا عن استفسارات الشباب والشابات، حول آلية الدعم التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المطيري، أن الغرفة تحرص كل الحرص على الاهتمام بدعم التوجهات الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني، ومساعدة رواد ورائدات الأعمال من أبناء وبنات الوطن من خلال إقامة الملتقيات وبرامج العمل التطوعي لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

بدوره قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة ريادة الأعمال سلمان العقيل: إن الملتقى الذي أقيم تحت شعار (شباب طموح يتحدى كل الظروف)، يسعى إلى تثقيف شباب وفتيات الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة التي قدمت في الملتقى، وسُلّط الضوء على بعض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها.

وأضاف: إن عدد الجهات المشاركة في الملتقى بلغ إحدى عشرة جهة حكومية وأهلية، وعشر جهات راعية، بينما بلغت الجلسات الحوارية ثلاث جلسات وثلاث عشرة ورشة تدريبية متخصصة، و180 ساعة استشارية، فيما بلغ عدد الاستشارات 661 استشارة قدمها عشرون مستشاراً وخبيراً، ووصل عدد الحضور لورش العمل 1411 وعدد الزوار للملتقى أكثر من 3000 زائر.