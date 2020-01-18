شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أضعف نمو اقتصادي في 29 عاما والان نبدء بالتفاصيل
لكن البيانات الصادرة أمس الجمعة أظهرت أيضا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنهى العام الصعب على أداء إيجابي نوعا ما، إذ أنعشت هدنة تجارية ثقة الشركات، وبدا أن إجراءات اتخذت في وقت سابق لتحفيز الاقتصاد بدأت تحدث أثرها.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات تباطؤ نمو الصين إلى 6.1 % في العام الماضي كما كان متوقعا مقارنة مع 6.6 % في 2018. وعلى الرغم من أن النمو ما زال قويا بالمعايير العالمية، ويقع ضمن نطاق المستهدف الحكومي، فهو يمثل أضعف وتيرة منذ 1990.
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