شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع إلى 64.58 دولار والان نبدء بالتفاصيل

استقرت أسعار النفط، أمس الجمعة، إذ أثارت تقارير بشأن نمو اقتصادي ضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام، مخاوف بشأن طلب الوقود، وجابهت التفاؤل بشأن توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الأسبوع، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن ربحت نحو 1% أمس الأول. والخام القياسي العالمي منخفض 0.6% في الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل ثاني هبوط أسبوعي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 58.45 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد على 1% في الجلسة السابقة. ويتجه الخام الأمريكي للتراجع نحو 1% في الأسبوع، كما سيسجل أيضًا انخفاضًا للأسبوع الثاني.

وفي الربع الأخير من 2019، نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة ستة بالمئة على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات، بينما بلغ النمو للعام بالكامل 6.1% وهي أبطأ وتيرة في 29 عامًا، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية أمس.

وارتفع النفط، أمس الأول، بعد أن وقعت الصين والولايات المتحدة اتفاق المرحلة واحد التجاري. وتلقت المعنويات الدعم أكثر بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلات على اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقلّص ارتفاع الطلب الصيني في صورة بيانات استهلاك المصافي من الخام أثر بيانات النمو الاقتصادي الأقل إيجابية. وأظهرت بيانات حكومية أنه في عام 2019، عالجت المصافي الصينية 651.98 مليون طن من النفط الخام، ما يعادل المستوى القياسي البالغ 13.04 مليون برميل يوميًا، بما يمثل ارتفاعًا قدره 7.6 بالمئة عن 2018. كما سجل استهلاك المصافي من الخام أيضًا مستوى قياسيًا شهريًا في ديسمبر.