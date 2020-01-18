بورشه تضيف طرازين رياضيين بمحرك 4 لترات

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أضافت بورشه سيارتي 718 كايمان GTS 4.0 و718 بوكستر GTS 4.0 الرياضيتين الجديدتين إلى مجموعة طرازاتها التي يقع محركها في منتصف هيكل السيارة بين المحورين الأمامي والخلفي. وقد جُهِّزت السيارتان الجديدتان ذاتا المقعدين بمحرك بوكسر سداسي الأسطوانات سعة 4 لترات، وهو نفس المحرك المستخدم في طرازي 718 سبايدر و718 كايمان GT4. ويضمن المحرك الذي تبلغ استطاعته 400 حصان (294 كيلو واط)، عند اقترانه بناقل الحركة اليدوي سداسي السرعات ونظام العادم الرياضي، تجربة قيادة ممتعة إلى أبعد الحدود.

وسيبدأ تسليم الدفعة الأولى من السيارات اعتباراً من شهر مايو 2020.

وينطلق كلا الطرازين من السكون إلى 100 كيلومتر/‏الساعة في غضون 4٫5 ثانية، وتبلغ سرعتهما القصوى 293 كيلومتراً/‏الساعة.

ويمتاز هذا الجيل الجديد من سيارات GTS بكفاءته الملحوظة في الموازنة بين الأداء الديناميكي وتوفير أعلى مستويات الراحة الملائمة للاستعمال اليومي، وذلك بفضل نظام بورشه الرياضي للتحكم النشط في التعليق، وانخفاض الشاسيه بمقدار 20 ملليمتر، ونظام بورشه لتوجيه عزم الدوران، والترس التفاضلي الخلفي محدود الانزلاق.

ويتميز المحرك القوي سعة 4 لترات، الذي يُستخدم كذلك في سيارتي 718 سبايدر و718 كايمان GT4، بكفاءته الاستثنائية؛ حيث يعمل كل من نظام التحكم المتكيف بالأسطوانات، الذي يوقف إحدى مجموعتي الأسطوانات بالتناوب في حال عدم وجود حمل كبير، ونظام الحقن الدقيق المباشر للوقود، ونظام سحب الهواء المتغير على تعزيز أداء السيارة. كما تبرز كفاءة محرك GTS في استجابته المباشرة والمستوى المنخفض في استهلاك الطاقة.