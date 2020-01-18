شكرا لقرائتكم خبر عن سياتل.. عاصمة البوب والسلمون والطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إذا أردت التعرف إلى إحدى المدن سيراً على الأقدام، فما عليك سوى التوجه إلى سياتل. فالمدينة الواقعة على طرف الشمال غربي الولايات المتحدة هي مدينة لمحبي المشي بامتياز. فوسط سياتل، يمتد تماماً على حافة المياه، في تطور مستمر، في حين تمتلئ الضواحي المتنامية مثل بالارد بالناس الذين يقدرون المطاعم ذات الجودة العالية، وبعض الترفيه المرح والأمسيات في صالات عصرية؛ للترحيب بعطلة نهاية الأسبوع.

مر وقت لم تكن فيه سياتل وجهة سياحية شهيرة. اليوم، هذه المدينة الكبيرة الواقعة على ساحل المحيط الهادئ، تكمن في قلب تاريخ ثقافة البوب. وبعد كل شيء، ولدت عاصمة ولاية واشنطن موسيقى روك غرونج، وكانت موطن فرقة نيرفانا، في حين أن أفلاماً مثل «قل أي شيء» و«الساهر في سياتل»، ومسلسلات تلفزيونية؛ مثل: «فرايجر» و«غرايز أناتومي» قد وضعتها بثبات على الخريطة.

ومثل العديد من المدن الأمريكية، لدى سياتل منطقة وسط المدينة نابضة بالحياة وهي مملوءة بالفنادق الفخمة والمباني السكنية الشاهقة، فضلاً عن الكثير من المطاعم وأماكن السهر والمقاهي. وفي الواقع، تعمل المدينة على الكافيين - تأسست شركة ستاربكس هناك، والعديد من شركات التحميص المستقلة تصطف على جوانب الشوارع. وليست سلسلة المقاهي الأكثر شهرة في العالم هي الشركة الرئيسية الوحيدة التي لها جذور في سياتل - بدأت أمازون هنا أيضاً. وتتمتع الشركة البائعة عبر الإنترنت بوجود كبير في المدينة، وتساعد على دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

متحف الطيران

كذلك تتخذ مايكروسوفت من سياتل مقراً لها، كما تقوم شركة صناعة الطيران الأمريكية «بوينج» بتصنيع طائراتها التجارية في سياتل.

يمكنك التجول حول سلاح جو واحد، والتحقق من طائرة بلاك بيرد الجاسوسية داخل جدران هذا المتحف القريب من منشأة بوينج الضخمة. يوجد في هذا المكان الرائع طائرة الأحلام بوينج 787 الثالثة، والتي لا مثيل لها، إلى جانب آلاف الصور والخطابات القديمة منذ الأيام الأولى للطيران.

أهالي سياتل فخورون جداً بالمكان الذي يعيشون فيه. الدلائل على هذا في كل مكان، وبالأخص خلال الأحداث الرياضية المحلية. فمن نادي سيهوكس (دوري كرة القدم الأمريكية الوطني)، إلى نادي مارينز (دوري كرة القاعدة الرئيسي) إلى نادي سوندرز (دوري كرة القدم الرئيسي)، حاول اللحاق بمباراة خلال زيارتك؛ لمشاهدة التشجيع الرياضي بأبهى صوره.

ويعد هذا المتنزه الذي تبلغ مساحته 9 فدادين أحد أكبر المساحات الخضراء المزدهرة في المدينة؛ إذ إن القيام بجولة وسط الطبيعة وجمالها أمر لا بد منه للابتعاد قليلاً عن المدينة الصاخبة. يوجد في المتنزه منحوتات تعود إلى عدة فنانين مثل ريتشارد سيرا، ألسويرث كيلي، وألكسندر كالدر وفي الأغلب يتم تغيير تلك المنحوتات.

مشاهدة الحيتان

في سياتل يضمن فريق عمل جزيرة المغامرات الودود مشاهدة الحيتان كل ساعة. لا تدع عينك تغيب عن الحيتان الرمادية، الحوت القاتل، حيتان المنك، وحيتان جمل البحر إلى غيرها الكثير. تؤيد الشركة داعمي البحث العلمي المحلي، وحملات الحماية وتفخر بهم.

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وإذا شعرت بالجوع، فما عليك سوى الدخول إلى أي مطعم من المطاعم المتواجدة في السوق لتناول سمك السلمون الطازج.

ما رأيك بزيارة مطعم ستورا. هذا المطعم هو المكان الذي يقدم المأكولات النباتية الأفضل في مدينة سياتل. أحد فوائد الأمطار في هذه الولاية، أنها تحافظ على الإنتاج طازجاً نضراً مما يساعد الطهاة الماهرين على إضفاء لمسة من السحر على الأطباق. تبعث الطاولات الشعبية على الأجواء الاجتماعية المرحة المفعمة بالحياة.

ومن المطاعم التي ينصح بزيارتها، تيرا بلاتا. وبفضل اسمه الذي يعني «من المزارع الطبيعية إليك مباشرة»، فإن هذا المكان المفعم بالحياة في كابيتول هيل يركز على اختيار أفضل المكونات عالية الجودة التي يوردها المزارعون المحليون. احجزْ طاولة لتناول وجبة فطور وغداء والأطباق المُرضية مثل الذرة المجروشة، الخضراوات، شرائح لحم تشيميتشوري والبيض، أو فطائر الموز.

كذلك يُعد مطعم جيسون ويلسون المكان الأفضل لتقديم شرائح اللحم في سياتل؛ إذ يتميز بأجوائه الباعثة على الاسترخاء، والمحبوبة من الجميع، إضافة إلى أنه يخلو تماماً من أي غطرسة في التعامل. الخدمة ممتازة؛ ويأخذ المطعم أمر اللحوم وطريقة طهوها على محمل الجد فضلاً عن أهمية أهواء الزبائن وطلباتهم.

الإقامة في سياتل

أما للإقامة، فالمدينة عالمية الطراز تقدم العديد من الفنادق العالمية والمحلية التي توفر خيارات متنوعة للراغبين في قضاء عطلة ممتعة. وتقدم «الإمارات للعطلات» خيارات متنوعة أيضاً، منها فندق آركتيك كلوب سياتل الذي يعد مع ما يوفره من سهولة الوصول إلى كل من بايونير سكوير وبايك بليس ماركت، وبعض أماكن الجذب السياحية الأخرى في وسط المدينة، ومع تصاميم جولد راش المميزة مثالاً رائعاً بحق. يمتد هذا الديكور إلى غرف الفندق؛ حيث تتواجد لوحات لسكان مقاطعة يوكون الأقوياء على الجدران الزاهية.

كذلك، يعد فندق فيرمونت أوليمبيك أحد المعالم الرئيسية في وسط مدينة سياتل؛ إذ يحتوي المبنى على الغرف الفخمة التي تُعد جزءاً من حرم جامعة واشنطن. عندما تكون في الفندق الذي يقع تماماً بين الجادتين الرابعة والخامسة، فأنت على بعد مبنيين من الحركة والأحداث المتمركزة في شارع بايك.

أما فندق ألكسيس، فيتميز هذا الفندق من فئة ال4 نجوم بالغرف الأنيقة والشعور بالترف والرفاهية. توجد كتب على جدران مطعم ذي بوك ستور بار آند كافيه؛ حيث يحتشد هؤلاء الذين يحبون التجمع وتكوين صداقات في المطعم بعد الانتهاء من عملهم، ويأتي الموظفون الذين يتمتعون بخبرة ثرية عن المدينة التي يعدونها بيتهم؛ ليشاركوا خبراتهم هذه بكل سرور مع الجميع.

عروض الإمارات للطيران

تقدم «الإمارات للعطلات» باقة متنوعة من العروض للسفر والإقامة في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية. تبدأ الأسعار من 7.484 درهم للشخص الواحد، ويشمل العرض الإقامة 5 ليال في فندق إيدجووتر (أربع نجوم). وتشمل الباقة الرحلات على الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات، وضريبة الغرفة، ورسوم الخدمة، وضريبة مغادرة المطار، ورسوم الوقود الإضافية، بالإضافة إلى 20% من مكافآت سكاي واردز. وللاستفادة من العرض يجب الحجز والسفر قبل نهاية مارس/آذار 2020.