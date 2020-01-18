أسواق الغاز الطبيعي تشهد مزيداً من المنافسة في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتزاحم التوقعات التي يحملها العام الجديد في قطاع الطاقة وأسواق النفط والغاز العالمية، سواء كان ذلك على مستوى الأسعار والقدرة على ضبط مساراتها والحد من تقلباتها، أو على مستوى طبيعة العلاقات السياسية والتجارية بين الاقتصادات الكبرى وما يرافقها من مؤشرات تحيط بأداء الاقتصاد العالمي؛ إذ تحمل هذه العوامل تأثيراً مباشراً على إنتاج الطاقة وأسواقها والمنتجين والمستهلكين بشكل متساوٍ. واللافت هنا أن الاتجاه نحو حلحلة الخلافات التجارية وإزالة كافة العوائق القائمة بين الدول المنتجة والمستوردة، سيسيطر على المشهد العام في 2020، مخلفاً كثيراً من الاستقرار والنمو على القطاع والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.

ويبدو واضحاً تطور العلاقات الصينية الروسية على كافة الصعد والمجالات في السنوات الماضية، وستشهد مزيداً من الشراكات والاتفاقيات التي ستسهم في انتعاش قدرة البلدين الاقتصادية، حيث إن روسيا تعتبر من كبار منتجي النفط والغاز في العالم، والصين من كبار المستوردين لهما، مع العلم أن عقد الغاز الموقع بين الطرفين طويل الأجل في عام 2015 وصلت قيمته إلى 400 مليار دولار.

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وأشار تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي، إلى أن كافة الخطط والمناقشات بين البلدين تتسم بإيجابية، وتبني أسساً قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية التي من شأنها فتح أسواق جديدة وتعميق العلاقات مع الأسواق الحالية النشطة، لاسيما أن الخطط والاستراتيجيات تركزت على رفع حجم التصدير بنسبة لا تقل عن 44% حتى نهاية عام 2019؛ أي ما يعادل 39 مليار متر مكعب.

وأكد التقرير أن النمو المستهدف في الصين والاتفاقيات التجارية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستؤدي حتماً إلى تغيير خارطة الإنتاج والاستيراد الصينية من الطاقة؛ إذ إنها ستتجه لرفع حصصها من النفط والغاز الأمريكي لإضافة نوع من التوازن في العلاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار استراتيجياتها لرفع قدراتها الإنتاجية من مصادر الطاقة المختلفة ليصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 173.3 مليار متر مكعب عام 2019، بزيادة مسجلة بواقع 10 مليارات متر مكعب خلال السنوات الثلاثة الماضية، وعند مستوى احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي وصلت إلى 1.4 تريليون متر مكعب في 2019.

وفي سياق متصل أوضح تقرير نفط الهلال أن حجم الإنتاج وحدة المنافسة أصبحا المحرك الأساسي للمنتج الروسي لإزالة كافة العوائق والحواجز مع الاقتصادات المستوردة، وفي مقدمتها أوروبا، حيث إن حجم صادرات روسيا وصل إلى 220.6 مليار متر مكعب عام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 49.1 مليار دولار.