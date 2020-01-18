شكرا لقرائتكم خبر عن نفي أوروبي لمناقشة تهديد أمريكي برسوم على السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فيل هوجان، الخميس، أنه لم يتم التطرق إلى التهديد الأمريكي بفرض رسوم على السيارات الأوروبية، خلال محادثاته مع مسؤولين تجاريين أمريكيين هذا الأسبوع في واشنطن.

جاءت تصريحات هوجان بعد ساعات من تأكيد وزيرة الدفاع الألمانية لتقرير إعلامي أورد أن واشنطن هددت بزيادة الرسوم على السيارات الأوروبية بنسبة 25% إن لم تقم ثلاث دول أوروبية بتعزيز ضغوطها على إيران.

وقال هوجان للصحفيين في واشنطن، عندما سئل عن هذه القضية: «لم نأتِ على ذكرها، بالكاد تم التطرق إلى الأمر»، مضيفاً: «أعتقد أن هذا يجب أن يكون بمثابة أنباء جيدة لألمانيا».

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت الأربعاء أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتهمت إيران رسمياً هذا الأسبوع بخرق الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 بعد أسبوع من مطالبة الرئيس دونالد ترامب للدول الثلاث سراً بالقيام بذلك، ملوحاً بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إن لم يذعنوا.

واستأنفت طهران أنشطة التخصيب بعد انسحاب ترامب عام 2018 من الاتفاق بشكل أحادي.

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب - كارينباور، الخميس، ما ذكرته واشنطن بوست، وقالت في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لندن، «هذا التعبير، أو التهديد، كما تشاؤون، موجود»، لكن هوجان قال إنه علم بالتهديد من خلال وسائل الإعلام، مؤكداً «بالتأكيد لم يتم إبلاغي رسمياً بالأمر».

وبدأ ترامب عام 2018 تهديداته بفرض رسوم على واردات السيارات، بحجة حماية شركات صناعة السيارات الأمريكية، الأمر الذي أثار قلق الشركات اليابانية والأوروبية.

لكن يبدو أن اليابان باتت خارج دائرة التهديد بعد إبرامها اتفاقاً تجارياً جديداً مع واشنطن في سبتمبر/‏‏أيلول الماضي.

وانقضت في نوفمبر/‏‏تشرين الثاني مهلة نهائية كان ترامب قد حددها لتنفيذ قراره بزيادة الرسوم على السيارات، دون أن يصدر أي قرار بهذا الشأن، وأيضاً دون أي تعليق من البيت الأبيض.

وحينذاك قام وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، الذي أشرف على إعداد تقرير حول ما إذا كانت متطلبات الأمن القومي الأمريكي تبرر فرض رسوم على السيارات، باستبعاد هذا الاحتمال.

من جهة أخرى، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي مضى عليها 26 عاماً تتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن العمالة وصناعة السيارات، لكنها تترك تدفقات التجارة البالغة 1.2 تريليون دولار سنوياً بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بلا تغيير إلى حد كبير.

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وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة باسم (يوسمكا)، بأغلبية 89 صوتاً ضد 10 أصوات، في تصويت يتماشى مع الانتماء الحزبي، وأرسله إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقعه ليصبح قانوناً.

وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد وافق على مشروع القانون في التاسع عشر من ديسمبر/‏‏كانون الأول بعد وضع تغييرات لضمان إنفاذ أفضل لحقوق العمالة وتشديد القواعد البيئية.

يأتي تصويت مجلس الشيوخ في اليوم التالي لتوقيع ترامب اتفاق المرحلة 1 التجاري الذي طال انتظاره مع الصين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن جهود ترامب لإعادة توازن العلاقات الأمريكية مع شركائها التجاريين الرئيسيين تؤتي ثمارها وتدعم النمو الاقتصادي الأمريكي.

وقال في بيان: «هذا الاتفاق التاريخي لا يحدّث ويعيد توازن علاقتنا التجارية مع كندا والمكسيك فقط، لكنه يعزز النمو الاقتصادي، ويخلق وظائف ويوفر ثقة ضرورية للمزارعين والعمال والمصنعين».

ووصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الخميس، إقرار الاتفاق بأنه نبأ سار للاقتصاد المكسيكي، وتوقع أنه سيحقق انطلاقة لاستثمارات جديدة. (وكالات)

«فيات كرايسلر» تخطط لدخول الصين

تخطط «فيات كرايسلر» لصناعة السيارات لتأسيس مشروع مشترك مع الشركة الأم ل«فوكسكون» التي تقوم بتجميع آيفون، لتصنيع سيارات كهربائية وتطوير سيارات متصلة بالإنترنت في الصين، مع تطلعها لتعويض تراجع مركز الشركة في قطاع المركبات الكهربائية.

وتوصلت «فيات كرايسلر»، التي من المقرر أن تدشن أول طراز كهربائي بالكامل، وهي السيارة الصغيرة 500 هذا العام، الشهر الماضي إلى اتفاق ملزم لاندماج بقيمة 50 مليار دولار مع «بي.إس.إيه» الفرنسية سيتمخض عن رابع أكبر شركة صناعة سيارات في العالم.

وأكدت «فيات كرايسلر» أمس الجمعة أنها تجري محادثات مع «هون هاي» بشأن تأسيس مزمع لمشروع مشترك مملوك مناصفة لتطوير جيل جديد من السيارات التي تعمل ببطاريات كهربائية والانخراط في نشاط السيارات المتصلة بالإنترنت، مع تركيز أساسي على السوق الصينية.

جاء بيان «فيات» بعد أن أعلنت «هون هاي»، التابعة ل« فوكسكون»، عن المشروع المشترك المحتمل في بيان.

(رويترز)