«وحدة الابتكار التكنولوجي» تدعم 3 شركات ناشئة

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أعلنت «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، مسرعة الأعمال التي تركز على المشاريع المستدامة والمبادرة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «بي بي»، عن ثلاث شركات جديدة تم اختيارها ضمن الدورة التمويلية الثانية للحصول على مزايا التمويل والتدريب والإرشاد. وقد جرى هذا الإعلان على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وستحصل الشركات الناشئة الثلاث على مزايا التمويل والتدريب، إضافة إلى الحصول على المشورة من قبل استشاريي «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، كما ستحصل الشركات على مساحات مكتبية في مجمع «تك بارك» أو مبنى تسريع الأعمال في مدينة مصدر.

أعلنت «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، مسرعة الأعمال التي تركز على المشاريع المستدامة والمبادرة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «بي بي»، عن ثلاث شركات جديدة تم اختيارها ضمن الدورة التمويلية الثانية للحصول على مزايا التمويل والتدريب والإرشاد.

وقد جرى هذا الإعلان على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وستحصل الشركات الناشئة الثلاث على مزايا التمويل والتدريب، إضافة إلى الحصول على المشورة من قبل استشاريي «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، كما ستحصل الشركات على مساحات مكتبية في مجمع «تك بارك» أو مبنى تسريع الأعمال في مدينة مصدر.

وتشمل قائمة الشركات الثلاث التي فازت بالدورة التمويلية الثانية:

«سيراميك ماتيريالز»، التي تعمل على إعادة تدوير النفايات الصناعية، وقد حصلت الشركة على منحة 150 ألف دولار، إضافة إلى مساحة طابقين تم تخصيصها لمختبر الأبحاث، ومكتب ومساحة عرض في مجمع «تك بارك».

«كي تكنولوجيز»، التي تقوم بتطوير نظام مراقبة عالي التقنية وذاتي التشغيل ويصل مداه إلى مسافات بعيدة، وقد حصلت الشركة على منحة 190 ألف دولار، إضافة إلى مساحة مكتبية في مدينة مصدر.

«فولتز»: التي تقوم بتطوير نظام ذكي لإدارة البطاريات يمكنه تشغيل منزل بأكمله من مصدر للطاقة المتجددة، وقد حصلت الشركة على منحة 175 ألف دولار، إضافة إلى مساحة لإجراء اختبارات عملية في مدينة مصدر.



مركز الابتكار



ورحّب تشينار كورا، الرئيس التنفيذي لوحدة دعم الابتكار التكنولوجي، بالشركات الجديدة التي ستحصل على دعم «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» أول مسرعة أعمال لدعم التقنيات النظيفة المستدامة في المنطقة، مؤكداً بأن مدينة مصدر التي ستحتضن الشركات الجديدة تمثل مركز الابتكار في أبوظبي، وستستفيد جميع هذه الشركات من مرافق البحث والتطوير والخدمات التجارية.

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التركيز على الاستدامة



وقال سالم بن عاشور، المدير العام والممثل الرئيسي لشركة «بي بي» في الإمارات: يسعدنا أن نرى نجاح شراكتنا مع مصدر والتقدم الملحوظ الذي تحقق منذ تأسيس مبادرتنا المشتركة «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي». وتشكل الشركات الناشئة الثلاث الجديدة دليلاً واضحاً على العمل الجاد والمتواصل الذي يقوم به فريق «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، مع التركيز على الاستدامة، واستقطاب أفضل الشركات الناشئة التي سيتم عرض أنشطتها وابتكاراتها خلال دورة العام الجاري من القمة العالمية لطاقة المستقبل. كما أتيحت لزوار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الفرصة لتجربة منتجات العناية في البشرة التي توفرها شركة De L'Arta الفائزة بالدورة التمويلية الأولى، وتوزع الشركة خلال الأسبوع عينات من كريمات الوجه والأقنعة الصديقة للبيئة.

وتستخدم De L'Arta مستخلصات من النباتات الصحراوية المتوفرة بكثرة في الإمارات لتصنيع منتجاتها للعناية بالبشرة للجنسين؛ وتخطط الشركة لإطلاق خط منتجاتها الأول خلال الربع الأول من هذا العام.



زيادة مستمرة



وتعمل أكثر من 700 شركة حالياً ضمن مدينة مصدر، وتشمل شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة وشركات متعددة الجنسيات، وقد شهدت المدينة زيادة في أعداد المستأجرين المسجّلين بنسبة تجاوزت 15% خلال عام 2019.

وتستقبل وحدة دعم الابتكار التكنولوجي الطلبات من رواد الأعمال المحليين والدوليين الذين يؤسسون مشاريع ناشئة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والنقل الإلكتروني، وأنظمة كفاءة الطاقة وأنظمة إدارة المخلفات الغذائية. وتقدم منحة مالية تصل قيمتها إلى 190 ألف دولار لكل شركة، إضافة إلى التدريب والإرشاد والتسهيلات المقدمة من قبل المنطقة الحرة في مدينة مصدر.