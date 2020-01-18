«الإمارات للفضاء» تستعرض دورهـا فـي مجـال الاستدامـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



استعرضت وكالة الإمارات للفضاء جهودها الرامية لتحقيق مستقبل مستدام، من خلال مشاريع الاستكشاف الفضائي، واتباع أفضل السبل، للحد من تأثير تغيرات المناخ، إلى جانب التفاعل مع الشباب والطلبة لتشجيعهم على دخول القطاع الفضائي، عبر تأكيد أهمية دورهم في تطوير تقنيات الفضاء، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020».

ترأس وفد الوكالة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وضم كلاً من المهندس ناصر الراشدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية، والدكتورة فاطمة العيدروس، اختصاصية أولى علوم الفضاء في الوكالة، وسمية الهاجري، مدير قسم التشريعات، وطلال القيسي، مستشار المشاريع الاستراتيجية، وغيرهم من المسؤولين والمهندسين في الوكالة.

وشارك ممثلو الوكالة في جلسات نقاش وورشات عمل ولقاءات خاصة بالشركات الناشئة، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول أهمية قطاع الفضاء في تحقيق تنمية مستدامة، وحضر المندوبون فعاليات «قمة المستقبل للاستدامة» و«منتدى شباب من أجل الاستدامة» و«ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» و«ملتقى تبادل الابتكار في مجال المناخ» التي تشكل الوكالة شريكاً استراتيجياً لكلٍ منها.

وألقى الدكتور الأحبابي كلمة افتتاحية ضمن مبادرة «منتدى شباب من أجل الاستدامة»، أكد خلالها دور الشباب في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، حيث اعتبر الحصول على برامج تعليمية متقدمة أمراً مهماً لتسخير مهارات الجيل الشاب ورعاية مواهبه، وتأهيل كوادره ليصبحوا قادة مستقبليين قادرين على مواجهة تحديات الاستدامة المختلفة.

كما أجرى الأحبابي نقاشاً مباشراً مع الطلاب الشباب، سلط فيه الضوء على جهود وكالة الإمارات للفضاء في تأهيل القوى العاملة بدولة الإمارات، كما أكد الأهمية الكبيرة التي يحظى بها استكشاف الفضاء في الإمارات.

وناقش ممثلو وكالة الإمارات للفضاء خلال الجلسة محاور «الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء»، كما سلطوا الضوء على أهدافها التي تركز على إطلاق مهمات فضائية ملهمة، وتطوير خبرة وطنية رفيعة المستوى في قطاع الفضاء، وتوفير بيئة تشريعية تدعم الجهود المرتبطة بهذا القطاع. كما أكدوا أهمية انخراط الشباب في تطوير وتصنيع تقنيات فضائية جديدة، والتي تعتبر عاملاً أساسياً في إغناء معرفتهم وخبرتهم المتعلقة بقطاع الفضاء، وتساهم في تهيئتهم لتنفيذ مشاريع التطبيقات الفضائية التي من شأنها أن تعالج تحديات الاستدامة في المستقبل.

كما شارك وكالة الإمارات للفضاء في اجتماع المرصد الفضائي للمناخ الذي عقد على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وجمع نخبة من خبراء الهيئات الوطنية والدولية للبحث في سبل مراقبة التغير المناخي والحد من آثاره، حضر الاجتماع الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي وعدد من موظفي الوكالة.