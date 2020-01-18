شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تلغي خطة لبيع إعلانات عبر "واتساب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فيسبوك" التخلي عن خطة لبيع إعلانات على تطبيقها الخاص بالتراسل الفوري "واتساب"، وهي خطة أثارت الجدل ودفعت بعض المطورين لديها للتقدم باستقالتهم قبل نحو عام ونصف العام.



وكانت "فيسبوك" قد عينت فريقاً جديداً خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل العمل على إيجاد سبل تستهدف دمج إعلانات في تطبيق "واتساب".



وتمثل هذه الخطوة تحولا من "فيسبوك" من أجل استغلال "واتساب" في جذب إيرادات إعلانية للمرة الأولى منذ الاستحواذ عليه عام 2014 مقابل 22 مليار دولار.

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ومنذ إطلاقه عام 2009، يحقق "واتساب" إيرادات إعلانية من رسوم تنزيله على الجوال ثم باشتراك سنوي مقابل 0.99 دولار، لكن "فيسبوك" قررت إتاحة التطبيق مجاني بعد الاستحواذ عليه.



وفي عام 2018، كشفت "فيسبوك" عن خطتها لجني المزيد من الإيرادات من تطبيق "واتساب" عبر بيع إعلانات عليه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 0.2% إلى 222.1 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الجمعة عند 222.2 دولار وأقل سعر عند 220.5 دولار.