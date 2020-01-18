مستوى قياسي لإنتاج الصلب في الصين خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إنتاج الصلب الخام في الصين لمستوى قياسي جديد في عام 2019، مدعوماً بسوق العقارات والطلب القوي.

وكشفت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، أمس الجمعة، أن إنتاج الصلب الخام بلغ 999.34 مليون طن في عام 2019، بزيادة 8.3%، مقارنة بالعام السابق له.وجاء ارتفاع إنتاج الصلب في الصين مع اتجاه الحكومة لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، في محاولة للتغلب على تباطؤ النمو الاقتصادي، إضافة إلى قوة سوق العقارات في البلاد.

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وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.1% في إجمالي العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة نمو في 29 عاماً.

وكان إنتاج الصين من الصلب قد ارتفع في ديسمبر/كانون الأول ليسجل 84.27 مليون طن، صاعداً بنحو 12%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

ويعتبر 2019 العام الثاني على التوالي الذي يشهد تسجيل الصين مستوى قياسياً في إنتاج الصلب الخام.