أوروبا تهدد باللجوء لمنظمة التجارة ضد «واشنطن وبكين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، أنه سيتحدى الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية في حال ألحق أضراراً بمصالحه. وينوي التكتل توقيع اتفاق مع بكين هذا العام، حول حماية الاستثمارات.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الصين نيكولا شابوي إن «الأهداف الكمية (شراء الصين من البضائع الأمريكية) لا تتوافق مع منظمة التجارة العالمية في حال سببت اختلالات تجارية». وحذر في مؤتمر صحفي في بكين من أنه «إن حصل ذلك، سنتوجه لمنظمة التجارة العالمية لتسوية المسألة».

وقال ممثل بروكسل إنه تلقى أيضاً ضماناً بأن وعود بكين للولايات المتحدة في ما يتعلق باحترام الملكية الفكرية، أو فتح قطاع الخدمات المالية ستتوسع لتشمل جميع شركاء الصين. وأضاف: «مع ذلك، سنكون حذرين لنرى إن كان يوجد تفضيل للأمريكيين على حساب الأوروبيين». وقال شابوي: «لن أتفاجأ من رؤية طلبات شراء موجهة إلى بوينج في المستقبل القريب»، ولاحظ أن المصنّع الأوروبي اكتسب أفضلية على المصنّع الأمريكي في السوق الصينية خلال الأعوام الأخيرة.

وأشار السفير إلى أنه بناء على الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي «لن تكون قرارات الشراء الصينية إدارية؛ بل مستندة إلى السوق»، ووعد قائلاً: «سنتحقق أيضاً إن كان الأمر كذلك». (أ ف ب)