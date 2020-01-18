شكرا لقرائتكم خبر عن 16.6 مليار دولار استقطبتها صناديق السندات خلال أسبـوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا أمس الجمعة، إن صناديق السندات استقطبت 16.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ تدفع حماسة المستثمرين عوائد السندات للانخفاض أكثر.
وقال بنك أوف أمريكا، إن صناديق السندات جذبت 40 مليار دولار في الأسبوعين الماضيين، واصفاً هذا بأنه «أصداء عام 2000». والارتفاع الكبير في أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الأشهر القليلة الفائتة، مثال آخر يذكر المستثمرين بذلك العام وفقاعة الإنترنت.
وفي الأسهم، ضخ المستثمرون 12.6 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء، مع استقطاب اليابان وشركات التكنولوجيا والأسواق الناشئة للقدر الأكبر من تلك الأموال. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر 16.6 مليار دولار استقطبتها صناديق السندات خلال أسبـوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.