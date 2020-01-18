16.6 مليار دولار استقطبتها صناديق السندات خلال أسبـوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا أمس الجمعة، إن صناديق السندات استقطبت 16.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ تدفع حماسة المستثمرين عوائد السندات للانخفاض أكثر.

وقال بنك أوف أمريكا، إن صناديق السندات جذبت 40 مليار دولار في الأسبوعين الماضيين، واصفاً هذا بأنه «أصداء عام 2000». والارتفاع الكبير في أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الأشهر القليلة الفائتة، مثال آخر يذكر المستثمرين بذلك العام وفقاعة الإنترنت.

وفي الأسهم، ضخ المستثمرون 12.6 مليار دولار في أسبوع حتى الأربعاء، مع استقطاب اليابان وشركات التكنولوجيا والأسواق الناشئة للقدر الأكبر من تلك الأموال. (رويترز)