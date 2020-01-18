الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً بسبب «حرب التجارة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأضعف وتيرة في نحو 30 عاماً في 2019 في ظل حرب تجارية مضرة مع الولايات المتحدة، مع توقعات بمزيد من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيفين.

لكن البيانات الصادرة، أمس الجمعة، أظهرت أيضاً أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنهى العام الصعب على أداء إيجابي نوعاً ما؛ إذ أنعشت هدنة تجارية ثقة الشركات، وبدا أن إجراءات اُتخذت في وقت سابق؛ لتحفيز الاقتصاد بدأت تُحدث أثرها.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات تباطؤ نمو الصين إلى 6.1% في العام الماضي كما كان متوقعاً مقارنة مع 6.6% في 2018. وعلى الرغم من أن النمو ما زال قوياً بالمعايير العالمية، ويقع ضمن نطاق المستهدف الحكومي، فهو يمثل أضعف وتيرة منذ 1990.

وأثارت بيانات أحدث، إلى جانب التفاؤل بخصوص اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي جرى توقيعه الأربعاء، الآمال في أن الاقتصاد ربما بلغ أدنى مستوياته وسيبدأ في الارتفاع.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي 6% على أساس سنوي، ليستقر مقارنة مع الربع الثالث، على الرغم من أن الارتفاع ما زال يمثل أضعف وتيرة في نحو ثلاثة عقود. كما ارتفع الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة في ديسمبر/‏كانون الأول بأكثر من المتوقع؛ بعد أن أظهروا تحسناً في نوفمبر/‏تشرين الثاني.

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وقالت مصادر معنية بالسياسات ل»رويترز» إن بكين ستضع أهدافاً أقل للنمو عند نحو 6% للعام الجاري من مستوى يراوح بين 6 و6.5% للعام الماضي، وأنها تعول على زيادة الإنفاق على البنية التحتية؛ لدرء تباطؤ أكثر حدة. ومن المقرر الإعلان عن الأهداف الرئيسية في مارس/‏آذار.

وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد 1.5% في الفترة من أكتوبر/‏تشرين الأول إلى ديسمبر/‏كانون الأول، بوتيرة مماثلة للأشهر الثلاثة السابقة.

من جهة أخرى، قال نينغ جي تشه رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، أمس الجمعة، إن بكين ستُبقي على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة في 2020، وأنها ستتخذ المزيد من إجراءات الدعم مع مواجهة الاقتصاد ضغوطاً نزولية.

وقال نينغ خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن الصين لا تسعى عن عمد لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وإن من الطبيعي أن يتلقب نمو الناتج المحلي الإجمالي.

(رويترز)