«كهرباء دبي» تعزز دور الذكاء الاصطناعي في دفع قاطرة الاستدامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أدركت الإمارات أهمية الذكاء الاصطناعي؛ باعتباره حجر الأساس لتحقيق أهداف الاستدامة، في وقت تفيد فيه التوقعات بأن تسهم هذه التقنية المتقدمة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 35% حتى عام 2031، مع تخفيض النفقات الحكومية بنسبة 50% سنوياً؛ من خلال الحد من الهدر في عدد المعاملات الورقية، وتوفير الملايين من ساعات العمل سنوياً.



الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة



استلهاماً للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها لدعم مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، مدفوعة بقدرة عالية على التكيّف مع المتغيرات العالمية، واستشراف المستقبل، وتسخير الطاقات والإمكانات؛ لتحقيق الرفاهية والسعادة. وتعتمد الإمارة على الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز استدامة وكفاءة الطاقة، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي.

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«ديوا الرقمية» مفهوم جديد للمؤسسات الخدماتية



تلتزم «هيئة كهرباء ومياه» دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سعيها لاستشراف وصنع المستقبل، واضعةً نصب أعينها تطبيق ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات، تماشياً مع رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. وفي خطوة طموحة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إرساء دعائم استدامة وكفاءة الطاقة، أطلقت الهيئة مبادرة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، لإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية، والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة، وتخزينها.

تعتمد «ديوا الرقمية» على أربعة محاور؛ هي: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية؛ وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة؛ والتوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي؛ حيث ستكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطلاق «منصة مورو» لتقديم حلول رقمية على المستويين المحلي والعالمي. وتعمل الهيئة على تنفيذ مشروعات رائدة ومبتكرة منها: محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية المخزنة بقدرة 250 ميجاوات في حتا، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. ويبلغ العمر الافتراضي للمحطة 80 عاماً، ومشروع «الهيدروجين الأخضر» لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النظيفة، الأول من نوعه إقليمياً، وسيتم تخزين الهيدروجين الذي يتم إنتاجه واستخدامه في مجالات متعددة.



الطريق نحو حكومة بلا أوراق



تعد هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل الجهات التي وفرت جميع خدماتها عبر مختلف القنوات الذكية في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، ولتصبح دبي أول حكومة بلا ورق بنهاية عام 2021، وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 94%. ويوفر «مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين» التابع للهيئة، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، خدمات ذكية عالمية المستوى، بما في ذلك منصات الخدمة الذاتية الذكية؛ لإنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر، وخدمة «رماس»، ومنصة التحصيل الذكي «تيسير» لسداد الفواتير عبر أجهزة دفع ذكية، فضلاً عن خدمة الدعم عن بُعد عبر المحادثة المرئية باستخدام الروبوتات.

وأطلقت الهيئة «رماس» الموظف الافتراضي عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأنظمة «أليكسا» و«جوجل هوم»، والروبوتات. ويتميز «رماس» بقدرته على التعلم، واستيعاب احتياجات المتعاملين؛ بناء على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم؛ للإجابة والرد بشكل دقيق؛ للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر. وقد أجاب «رمّاس» عن أكثر من مليوني طلب واستفسار من خلال القنوات المختلفة منذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017.