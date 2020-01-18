مخاوف ضعف الطلب من الصين تقلص مكاسب النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة؛ لكن مكاسبها تقلصت بتأثير تقارير حول نمو اقتصادي ضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام، مخاوف بشأن طلب الوقود جابهت التفاؤل بشأن توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الربع الأخير من 2019، نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6% على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات، بينما بلغ النمو للعام بالكامل 6.1%، وهي أبطأ وتيرة في 29 عاماً، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية اليوم.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى «سي إم سي ماركتس»: «معدل الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الرابع من العام والذي كان متوقعاً، قدم إشارة محدودة لتداولات أسعار النفط صباح الجمعة، وربما يقيد تنامي الضغوط الاقتصادية النزولية ارتفاع النفط في الأجل المتوسط إلى الطويل».

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.6% إلى 64.58 دولار للبرميل، والخام القياسي العالمي منخفض 0.6% في الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل ثاني هبوط أسبوعي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.48% إلى 58.45 دولار للبرميل، ويتجه الخام الأمريكي للتراجع نحو 1% في الأسبوع، كما سيسجل أيضاً انخفاضاً للأسبوع الثاني.

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وارتفع النفط الخميس، بعد أن وقّعت الصين والولايات المتحدة اتفاق المرحلة واحد التجاري. وتلقت المعنويات الدعم أكثر بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلات على اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقلص ارتفاع الطلب الصيني في صورة بيانات استهلاك المصافي من الخام، أثر بيانات النمو الاقتصادي الأقل إيجابية.

وأظهرت بيانات حكومية أنه في عام 2019، عالجت المصافي الصينية 651.98 مليون طن من النفط الخام، ما يعادل المستوى القياسي البالغ 13.04 مليون برميل يومياً، بما يمثل ارتفاعاً 7.6% عن 2018.

كما سجل استهلاك المصافي من الخام أيضاً مستوى قياسياً شهرياً في ديسمبر/‏‏كانون الأول.

(وكالات)