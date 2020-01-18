الفطيم تقدّم «تويوتا» مقابل 29 درهماً في اليوم

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مع بداية العام الجديد، تقدم الفطيم تويوتا للعملاء صفقة لا مثيل لها طوال شهر يناير الحالي، حيث يمكنهم التوجه لأي من صالات عرض تويوتا في كافة أرجاء الإمارات وامتلاك سيارة تويوتا طراز عام 2020 بدءاً من 29 درهماً فقط في اليوم. هذه الصفقة الفريدة متوفرة لجميع الأشخاص الذين يبحثون عن قيمة لا تضاهى عند شراء سيارتهم المقبلة، فضلاً عن الجودة رفيعة المستوى، والمتانة وقوة التحمل المذهلة، والموثوقية العالية التي تشتهر بها مركبات تويوتا في كافة أنحاء العالم.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة في الفطيم تويوتا: إن تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء وتوفير خدمات ما بعد البيع باحترافية عالية، تستند إلى معايير شفافة وواضحة تتصدر قائمة أولوياتنا في الفطيم تويوتا. وإضافة إلى مركبات تويوتا التي تحظى بموثوقية استثنائية وعرضنا الأخير غير المسبوق على قائمة طرازات 2020، هذه هي طريقتنا الخاصة في خدمة عملائنا بأسلوب فريد من نوعه في دولة الإمارات.