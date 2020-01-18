شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» قرب 9 آلاف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عملة «بتكوين» المشفرة قرب مستوى 9 آلاف دولار، أمس الجمعة، مع تواصل الطلب على الأصول الرقمية.

وصعدت عملة «بتكوين» بنحو 1.4% لتصل إلى مستوى 8831 دولاراً، بعد أن لامست مستوى 9 آلاف دولار في وقت سابق من التعاملات. وارتفعت عملة «الإثيريوم» بنسبة 3.4% لتصل إلى 168.4 دولار، كما صعدت «الريبل» بنحو 2.1% مسجلة 0.2323 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «بتكوين» قرب 9 آلاف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.