شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يقفز 10% إلى مستوى قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أكثر من 6% أمس الجمعة، بينما تواجه السوق نقصاً حاداً في المعروض. وصعد البلاديوم 10% إلى 2537.06 دولار للأوقية دولار للأوقية (الأونصة), مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

ويتجه المعدن الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات إلى تسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مارس 2016. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البلاديوم يقفز 10% إلى مستوى قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.