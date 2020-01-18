الإمارات الأولى إقليمياً والـ 22 عالمياً في الاستعداد الرقمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلت دولة الإمارات الأولى أوسطياً وال 22 عالمياً على مؤشر الاستعداد الرقمي، الصادر حديثاً عن «سيسكو سيستيمز»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، متفوقة بذلك على دول مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وروسيا. وحققت الدولة 16.42 نقطة على المؤشر العام.

ويقيس المؤشر مدى جاهزية الدول للانتقال إلى العصر الرقمي، كما صُمم لتوفير إرشادات حول قدرة الدول على إجراء التحسينات العامة لتعزيز اقتصادها الرقمي الشامل.

وأوضحت «سيسكو» أنه مع تقدم التقنيات الرقمية بوتيرة سريعة وربط الناس ببعضهم، بات بالإمكان الوصول إلى مصادر المعرفة والخدمات والموارد بسهول كبيرة، نتيجة التطورات التكنولوجية الأخيرة.

واعتمدت «سيسكو» على بيانات وإحصاءات صادرة عن مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي ومنتدى الاقتصادي العالمي والأمم المتحدة لتقييم مجموعة من المكونات المرتبطة ببعضها البعض، وقياس مدى تأثيرها على الاستعداد الرقمي في الدول التي شملتها الدراسة والبالغ عددها 141 دولة حول العالم.

وحلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في مكون الاعتماد على التكنولوجيا محققة 1.82 نقطة؛ حيث يقيس مستوى توفر التكنولوجيا واستخدامها والاعتماد الحالي عليها، الأمر الذي يعكس مستويات الاستعداد الرقمي للدولة.

كما جاءت في المركز ال 14 في سهولة ممارسة الأعمال ب 3.45 نقطة، وهو المكون الذي يقيس جودة البنى التحتية ومدى دعم السياسات التنظيمية للشركات الجديدة، في حين حلت في المركز ال 19 في جودة البنى التحتية للتكنولوجيا، والمرتبة ال 20 في البيئة الداعمة للابتكار، وال 29 عالمياً في رأس المال البشري، وال 39 في مكون الاحتياجات الأساسية التي تساعد السكان على الازدهار، وال 49 في مكون الاستثمارات الحكومية والخاصة في مشاريع التكنولوجيا والابتكار.