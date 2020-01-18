أبوظبي ودبي بين الأكثر أماناً للسياح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلّت أبوظبي ودبي، بين أكثر المدن أماناً للسياح في العالم، متفوقتين على وجهات عالمية مثل البندقية وبودابست وأمستردام ودبلن وفرانكفورت ومدريد ونيويورك، وغيرها، وهو التصنيف الصادر عن موقع «SafeAround» المتخصص في بيانات السياحة.

وقال التقرير إن أبوظبي مدينة آمنة جداً، حيث صنفها في المرتبة ال 12 عالمياً من أصل 113 مدينة حول العالم، وحققت 79.8 نقطة على المؤشر العام للأمان، مضيفاً أنه من النادر جداً، وقد يكون معدوماً، تعرض السياح للنشل أو الاحتيال أو السرقة.

وجاءت دبي في المركز ال 20 من حيث الأمان ب 77.9 نقطة. وأوضح التقرير أن الإمارة هي مدينة «ألف ليلة وليلة»، والمكان الأنسب لقضاء عطلة مميزة تجمع بين الثقافة والتاريخ والمغامرة والترفيه والتسوق من الطراز الرفيع.

وتصدرت أندورا لا فيلا الإسبانية التصنيف العالمي، تلتها زيوريخ في المركز الثاني، ثم منطقة شلالات نياجارا في كندا بالمركز الثالث، وتذيلت التصنيف مدينة فيلاديلفيا الأمريكية.