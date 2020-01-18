شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتجه لشراكة طويلة الأجل مع «أوبك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فاديم ياكوفليف نائب الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط، ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، للصحفيين أمس الجمعة، إنه يعتقد أن تعاون موسكو مع أوبك بشأن إنتاج الخام سيستمر في الأجل الطويل.
وأشاد بقرار «أوبك+»، استثناء مكثفات الغاز الروسية من حصة موسكو بموجب أحدث اتفاق لخفض الإنتاج، وهو تحرك يسمح لجازبروم نفط بزيادة إنتاج المكثفات.(رويترز)
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