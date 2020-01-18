ترامب يرشح اقتصاديين لعضوية «الاحتياطي» الفيدرالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار اثنين من الاقتصاديين للعمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار انتقادات الرئيس لقرارات أكبر بنك مركزي في العالم.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر الخميس، إن الرئيس الأمريكي سوف يرشح «جودي شيلتون» و«كريستوفر والر»، لينضما إلى عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«والر» هو نائب الرئيس ومدير الأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في «سانت لويس» حيث يعمل عن كثب مع رئيس البنك جيمس بولارد أحد أكثر الداعمين لخفض الفائدة في العام الماضي.

كما أن «شيلتون» هي مستشارة سابقة لحملة ترامب، وعملت مديرة تنفيذية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وفي العام الماضي دعت إلى خفض معدلات الفائدة، وجدير بالذكر أنه يجب أن يتم اعتماد «والر» و«شيلتون» من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.