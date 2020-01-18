شكرا لقرائتكم خبر عن خفض الفائدة المرجعية في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جمعية المصارف اللبنانية إنها خفضت معدل الفائدة المرجعية بسوق بيروت للدولار إلى 8.5% ومعدل الفائدة لليرة اللبنانية إلى 11.5%.

وأضافت الجمعية في بيان أن انخفاض هذه المعدلات المرجعية للإقراض يعكس قرار مصرف لبنان المركزي «وضع سقوف للفوائد الدائنة على الودائع الجديدة أو المجددة» بعد الخامس من ديسمبر/ كانون الأول. (رويترز)

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