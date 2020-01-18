0.6 % تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في تسجيل نمو للشهر الخامس على التوالي، بفعل تراجع مبيعات المتاجر غير الغذائية.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، أمس الجمعة، أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعت بنحو 0.6% في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي على أساس شهري، وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة لدى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي ستنخفض بنحو 0.5%.

أما على أساس سنوي، فسجلت مبيعات التجزئة البريطانية زيادة بنسبة 0.9 خلال ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت البيانات، أن جميع القطاعات شهدت انخفاضاً في مبيعات التجزئة باستثناء متاجر السلع المنزلية والوقود خلال الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، وقاد الهبوط في مبيعات التجزئة البريطانية في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي انخفاض مبيعات متاجر المواد الغذائية والملابس.