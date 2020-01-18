«ألفابت» تتجاوز تريليوناً.. وحائزو الأسهم نحو جني الأرباح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن باتت «ألفابت» الشركة الأم ل«جوجل» رابع شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، تتساءل بعض الصناديق الحائزة لأسهم فيها عما إذا كان الآن هو التوقيت الأمثل للاستفادة من المكاسب الاستثنائية للسهم.

وصعدت أسهم محرك البحث العملاق على الإنترنت بحوالي 17% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لتفوق زيادة على نطاق أوسع للمؤشر ستاندرد آند بورز 500، خلال نفس الفترة بست نقاط مئوية.

وأفاد تحليل لجولدمان ساكس بأن أسهم «ألفابت» من بين مجموعة صغيرة من الأسهم يمكن أن توجد في الحيازات الرئيسية لصناديق الاستثمار المشترك وصناديق التحوط على حد سواء. (رويترز)

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