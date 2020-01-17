شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يهبط متأثراً باكتشاف خلل جديد في طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تعاملات الجمعة بعد إعلان الشركة اكتشاف مشكلة فنية جديدة في طائرات "737 ماكس" مما يزيد من تأثير الأزمة المستمرة منذ نحو عام.



وأفادت الشركة أن الخلل الفني يؤثر سلبياً على البرمجيات الحوسبية لطائرات "737 ماكس" مما يعني إمكانية تأجيل عودتها للتحليق والخدمة.



وذكرت الشركة في بيان رسمي أنها تبذل قصارى جهدها لتحديث البرمجيات ومعالجة الخلل الفني بالتعاون مع وكالة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة.

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وأضافت "بوينج" أنها ستخطر عملائها وشركات الطيران والموردين أولاً بأول بتفاصيل إصلاح المشاكل الفنية في هذا الطراز المتوقف عنا لعمل منذ العاشر من مارس/آذار عام 2019.



ومن الجدير بالذكر أن طائرات "737 ماكس" متوقفة عن التحليق حول العالم منذ سقوط طائرة إثيوبية في العاشر من مارس/آذار بعد أقل من ستة أشهر من سقوط طائرة من نفس الطراز في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.



وفي ختام الجلسة، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 2.3% إلى 324.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 332.5 دولار وأقل سعر عند 323 دولار.