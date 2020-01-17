شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم على الرغم من صعود الدولار وانتعاش سوق الأسهم الأمريكية على خلفية التفاؤل بشأن الصفقة التجارية الجزئية مع الصين، لكن المعدن سجل خسائر أسبوعية.



ووقعت المعادن النفيسة ومن بينها الفضة تحت وطأة الضغوط هذا الأسبوع في ظل التفاؤل السائد بالأسواق عقب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

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وهدأت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد تصاعدها على مدار ثمانية عشر شهراً الأمر الذي دفع المستثمرين نحو أسواق الأسهم والتي حققت بدورها أعلى مستويات قياسية جديدة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% إلى 18.073 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 18.185 دولار وأقل سعر عند 17.905 دولار.