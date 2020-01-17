شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف التراجع مع تقييم تصريحات "كارني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية وسط إعادة تقييم من جانب المستثمرين لتصريحات رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" والتي دق من خلالها جرس إنذار بشأن الاقتصاد البريطاني.



وتستعد الحكومة البريطانية برئاسة "بوريس جونسون" لتنفيذ الخروج من المملكة المتحدة في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الجاري ثم الدخول في فترة انتقالية تنتهي بنهاية ديسمبر/كانون الأول القادم.

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وكان رئيس بنك إنجلترا "كارني" قد ألمح إلى إمكانية خفض الفائدة وضخ تيسير كمي في الفترة القادمة لإنعاش النمو الاقتصادي المتباطيء في المملكة المتحدة.



هذا، وسوف تنطلق في الأسبوع القادم فاعليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي في سويسرا بحضور مئات الشخصيات من مختلف الدول، ومن بينهم مديرو شركات ومصرفيون ومليارديرات وساسة من بينهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3018، وسجل أعلى سعر عند 1.3116 وأقل سعر عند 1.3013.