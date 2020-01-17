شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من مليار.. العقوبات الأمريكية تهوي باحتياطي النقد لفنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الفنزويلي حاليا يبلغ نحو 800 مليون دولار نقدا إلى جانب ما يعادل 200 مليون دولار من العملات الأخرى، مضيفة أنه في حين تمتلك فنزويلا حوالي 73 طنا من الذهب، فإنها تواجه صعوبات شديدة في بيعها بسبب العقوبات الأمريكية على نظام حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
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