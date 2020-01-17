شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يقفز فوق 2500 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل
وعند أعلى مستوى له في الجلسة سجل البلاديوم في المعاملات الفورية مستوى قياسيا جديدا عند 2537.06 دولار للأوقية، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 6.8 بالمائة إلى 2469.50 دولار في أواخر جلسة التداول.
وسجل المعدن الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات أفضل أداء أسبوعي منذ 2001 مع صعوده بأكثر من 16 في المائة.
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