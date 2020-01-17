شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يقفز فوق 2500 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

قفزت أسعار البلاديوم أكثر من 9 في المائة أثناء التعاملات اليوم الجمعة، مخترقة مستوى 2500 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى، بدعم من نقص مزمن في المعروض من المعدن وآمال بأن الاقتصاد العالمي قد‭ ‬يبدأ بالتحسن.

وعند أعلى مستوى له في الجلسة سجل البلاديوم في المعاملات الفورية مستوى قياسيا جديدا عند 2537.06 دولار للأوقية، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 6.8 بالمائة إلى 2469.50 دولار في أواخر جلسة التداول.

وسجل المعدن الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات أفضل أداء أسبوعي منذ 2001 مع صعوده بأكثر من 16 في المائة.