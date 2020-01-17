شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه، بحصة سوقية بلغت 34.7%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 853 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.9%.

وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 680.9 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 668.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.7%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 480.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء فى المركز السادس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 434.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 414.2 مليون جنيه بنسبة 4.8%، وحل فى المركز الثامن شركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة 409.3 مليون جنيه بنسبة 4.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أصول للوساطة فى الأوراق المالية، اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت، بقيمة تداول 254.3 مليون جنيه، و 221.3 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.9%، 2.6% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.82% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.6 مليار جنيه إلى 394.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 201.7 مليار جنيه إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

Advertisements

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 594.3 مليار جنيه إلى 600.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13824.16 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 535.82 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1390.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 15987.96 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 502.05 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.6 مليون ورقة منفذة على 657 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 32.56% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.44%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.