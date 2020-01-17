الاقتصاد

الذهب يغلق على ارتفاع رغم قوة الدولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على الرغم من صعود الدولارأمام أغلب العملات الرئيسية للجلسة الثانية على التوالي، ونجح في تحقيق مكاسب أسبوعية لكن بشكل طفيف.


كان الرئيس الأمريكي قد وقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين بحضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من البلدين في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي.

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وبالتتوقيع على الاتفاق الجزئي، هدأت توترات وتصعيد تجاري استمر على مدار ثمانية عشر شهراً بين أكببر اقتصادين في العالم.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% او ما يعادل 9.80 دولار إلى 1560.30 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بأقل من 0.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1561.4 دولار وأقل سعر عند 1549.3 دولار.

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