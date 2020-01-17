شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع استمرار التفاؤل عقب توقيع الصفقة التجارية المرحلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي في ظل انتعاش الأسواق العالمية عقب توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



ومن جانبه، أعلن نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" عن إطلاق المفاوضات على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع بكين.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن زيادة وتيرة بناء المنازل الجديدة في أمريكا وارتفاع تصاريح البناء في الشهر الماضي.

Advertisements



وربما تتجه أنظار الأسواق في الأسبوع المقبل نحو إجراءات محاكمة الرئيس "ترامب" أمام مجلس الشيوخ.



كان الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي قد صوتوا رسمياً بإرسال اتهامات موجهة لـ"ترامب" لسوء استغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس، وهي اتهامات ربما تؤدي إلى عزله من منصبه.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.